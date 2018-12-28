Катя Осадча в блискучому комбінезоні вразила новорічним образом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча задумалася про вбрання на новорічну ніч

Українська світська левиця і телеведуча Катя Осадча, яка раніше покаталася з чоловіком на ковзанах, показала шанувальникам новий стильний образ. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото ведуча позує в чудовому вбранні, яке цілком може зійти за новорічне - блискучий темно-сірому комбінезоні. Широкий шкіряний пояс підкреслив струнку талію Осадчої. У підпису до публікації зірка спантеличилася вибором вбрання для головної ночі року.

"Чим ближче до свят, тим більше недороблених справ. А в чому зустрічати Новий рік – окрема тема. Ви вже знайшли вбрання?", – поцікавилася Катя у своїх шанувальників.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписникам дуже сподобався такий образ ведучої і вони залишили безліч компліментів в коментарях.

"Киця моя, дуже гарна!!!", "Вау! Елегантна", "Ефектно і вишукано!!!!! Як завжди", "Який красивий комбенизон!І ви в ньому звичайно", "Чарівна, дуже позитивна", "Дуже гарна", "Ві така класна!У Вас напевно стільки класного вбрання! Особливо вишуканого вбрання! Від бі на хвилинку побувати у вашій гардеробній!!!", "Крутий образ!", "Красива як завжди", - зазначили фолловери Осадчій.

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розповів RBC-LITE про плани на Новий рік, святкові традиції їх сім'ї, а також, що він збирається подарувати своїм близьким, про свої дитячі мрії і ставленні до Різдва та інших свят.

Ми також повідомляли, що раніше Осадча та Горбунов зворушили знімками синочка Івана.

Зіркова пара Осадча-Горбунов (відео: РБК-Україна)