Катя Осадчая в блестящем комбинезоне впечатлила новогодним образом

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая задумалась о наряде на новогоднюю ночь

Украинская светская львица и телеведущая Катя Осадчая, которая ранее покаталась с мужем на коньках, показала поклонникам новый стильный образ. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото ведущая позирует в эффектном наряде, который вполне может сойти за новогодний - блестящем темно-сером комбинезоне. Широкий кожаный пояс подчеркнул стройную талию Осадчей. В подписи к публикации звезда озадачилась выбором наряда для главной ночи года.

"Чем ближе праздники, тем больше незаконченных дел. А в чем встречать Новый год – отдельная тема. Вы уже нашли наряд?", – поинтересовалась Катя у своих поклонников.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчикам очень понравился такой образ ведущей и они оставили множество комплиментов в комментариях.

"Киця моя, дуже гарна!!!", "Вау! Елегантна", "Ефектно і вишукано!!!!! Як завжди", "Какой красивенный комбенизон!И вы в нем конечно", "Чарівна, дуже позитивна", "Дуже гарна", "Ви така класна!У Вас напевно стільки класного вбрання! Особливо вишуканого вбрання! От би на хвилинку побувати в вашій гардеробній!!!", "Крутий образ!", "Красивая как всегда", - отметили фолловеры Осадчей.

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Юрий Горбунов рассказал RBC-LITE о планах на Новый год, праздничных традициях их семьи, а также, что он собирается подарить своим близким, о своих детских мечтах и отношении к Рождеству и другим праздникам.

Мы также сообщали, что ранее Осадчая и Горбунов растрогали снимками сыночка Ивана.

Звездная пара Осадчая-Горбунов (видео: РБК-Украина)