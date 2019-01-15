"Ідеальний вечір": Надя Дорофєєва приголомшила несподіваною зустріччю в Дубаї

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поділилася знімком теплої дружньої зустрічі, яка відбулася в Дубаї

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка відпочиває в ОАЄ з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями, показала фото в компанії свого колеги Дмитра Монатіка з дружиною Іриною Демічевою. Спільним знімком, зробленим під час приємної зустрічі знаменитостей, артистка поділилася на сторінці в Instagram.

В кадрі зірки позують і весело посміхаються на камеру. Варто відзначити, що Дмитро Монатік не любить показувати широкій публіці свою сім'ю. Цей кадр можна вважати рідкісним, адже він відкрито позує з гаряче коханою дружиною, матір'ю своїх двох синів, обійнявши її за талію.

"Ідеальний вечір - супер зустріч. Дівчата сміються - хлопчики позують", - підписала теплий дружній кадр Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва з Владмимиром Дантесом, Дмитром Монатиком з дружиною і друзями (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники відзначили, що їм дуже приємно спостерігати за красивими парами, особливо, коли вони такі відкриті і позитивні.

"Всі такі красиві і прям цукерочка солодка парочка", "А фото реальне веселе, добре вам відпочити хлопців. Чекаємо нових кліпів", "Навіщо всі найкрасивіші люди на одній фотці-то?", "Як же добре проводити час в хорошій компанії", "Така тепла і затишна фотка", "Ви тут дуже милі", - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Примітно, що Ірина Демічева, дружина Дмитра Монатіка, також розмістила в своєму Instagram загальне фото з друзями. Судячи зі знімку, знаменитості провели час в одному з найшикарніших готелів Дубая - Burj Al Arab.

"Диво зустріч в диво вечір", - коротко вона підписала знімок, на якому завзята компанія молодих людей із задоволенням позує на камеру.

Фото: Надя Дорофєєва з Владмимиром Дантесом, Дмитром Монатиком з дружиною і друзями (instagram.com/irinademicheva)

Також Надя Дорофєєва показала стильний брючний ансамбль, в якому вирушила на зустріч з друзями. Спортивні штани з лампасами, піджак вільного крою, біла футболка з написом Vogue і босоніжки з відкритим носком виглядали на дівчата дуже стильно.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Надя Дорофєєва показала атмосферний знімок, на якому сфотографована у вільній білій сукні, сидить на величезному "ловці снів".

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в день прибуття на дубайський курорт захворіла. Співачка намагалася не втрачати ні хвилини у відпустці, але хвороба поклала е в постіль, правда, всього лише на добу.

Також Володимир Дантес вирішив порадувати кохану дружину Надю Дорофєєву, вирушивши з нею в подорож на великій повітряній кулі. Пара разом з друзями злетіла в повітря рано вранці, зустрівши світанок.

Відео: РБК-Україна