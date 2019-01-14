"Это всегда страшно": Надя Дорофеева дала поклонникам бесценный совет

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала завораживающий атмосферный снимок и поделилась философскими мыслями

Украинская певица Надя Дорофеева, которая отдыхает с мужем Владимиром Дантесом и друзьями в Дубае, показала безмятежное пляжное фото с отдыха, а также поделилась с подписчиками своими мыслями о том, как важно иногда замедлить ритм жизни и насладиться моментом. Об этом она написал в Instagram.

Артистка посоветовала остановиться и испытать удовольствие от простых и доступных вещей, забыв на миг о заботах. На снимке Надя сидит на огромном "ловце снов" в свободном белом платье, сделав акцент на стройных ногах.

"Остановиться - это всегда страшно. Ты бежишь, планируешь, не спишь, мечтаешь, ставишь новые цели, работаешь. Все время работаешь. И ты счастлив. Но иногда просто необходимо сказать себе "так стоп, секундочку". Насладись своим любимым латте, пусть солнце тебе улыбнётся и поцелует твоё лицо, съешь бургер и не наказывай себя за это, радуйся всему. Ну а потом снова беги", - поделилась ценным советом звезда.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики разделили ее мнение, а также отметили стильный и привлекательный образ певицы и атмосферность самого кадра.

"Хороший отдых-стимул бежать быстрее и дальше!", "Фотография бомба. Фотографу респект", "Очень стильно получилось, с успехом", "Очень стильно получилось, с успехом", "Всегда об этом думаю", "Золотые слова! Главное правильные", "Как всегда обворожительная", "Какая красотка, ты просто неземная, хорошего настроения. Ты светишься как солнечный лучик", "Минутная радость и снова в круговорот любимой работы", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Как мы писали ранее, Надя Дорофеева умудрилась заболеть в первый день отдыха. Певица слегла с высокой температурой и вынуждена была даже отказаться от радостей курортной жизни.

Ее муж, Владимир Дантес, нашел оригинальный способ везде "брать" жену с собой. Его способ так приглянулся поклонникам, что они запустили целый флешмоб, показав, как проводят время "с Надей".

Видео: РБК-Украина