Колготки в сітку і зухвале міні: Надя Дорофєєва звабила провокативним образом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка здивувала шанувальників вмістом своєї сумки

Популярна співачка Надя Дорофєєва нещодавно з розмахом відсвяткувала день народження в Амстердамі, влаштувавши собі романтичну відпустку з чоловіком Володимиром Дантесом, а зараз вона повернулася до улюбленої роботи. Будні зірки обіцяють бути насиченими, адже попереду її чекає низка концертів у сонячній Туреччині. На популярний курорт прилетіли колеги – Потап і гурт MOZGI, Настя Каменських і партнер по дуету "Время и Стекло" Олексій Завгородній-Позитив. Про те, що зірка зібралася приєднатись до своєї творчої сім'ї вона повідомила в Instagram вельми оригінальним способом, супроводивши текст фото в провокаційному образі.

Надя позує просто посеред вулиці в сміливому і відвертому луку – колготки в сітку, коротка сукня-світшот, сонячні окуляри в червоній оправі оригінальної форми і прозора сумка з великим написом "Нічого приховувати". Також в кадрі можна помітити червоні не те ботфорти, не то гетри, надіті поверх панчох в сітку, що надає образу ще більшу розкутість і ефектність.

"Позаду мої весняні канікули, а попереду 7 концертів поспіль. Люблю контрасти!" - підписала вона зухвалий знімок.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники оцінили сміливий образ дівчини, а найуважніші ще й розглянули вміст сумочки. Там виявилися... контрацептиви.

"Дуже красива", "Раптом зрозуміла, чому ваші фото так притягують... Ви постійно посміхаєтеся! Посмішка красива, відкрита! Ви молодчинка!", "Мені нутрощі сумки щось нагадують", "Красива посмішка", "А навіщо стільки презервативів-то?", "Неймовірна", "Ти як завжди, вау!", "Стильна", "Яка крута", - не шкодували компліментів коментатори.

Нагадаємо, що Настя Каменських опублікувала пікантне пляжне фото з Туреччини, на якому красується в бікіні.