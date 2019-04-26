У велосипедках і масці: Надя Дорофєєва викликала фурор стильною появою (фото)

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва анонсувала нову колекцію в своєму магазині одягу

Надя Дорофєєва, яка яскраво відпочила в Європі зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом і порадувала шанувальників надзвичайно яскравою і теплою фотосесією, анонсувала нові колекції одягу в своєму магазині So DoDo. Також відома співачка, солістка групи "Время и Стекло" супроводила повідомлення декількома знімками, на яких продемонструвала кілька моделей.

На кадрах Дорофєєва приміряла велосипедки, спеціальну маску, яка закриває нижню частину лиця, довгі білі шкарпетки з чорними смужками, білу довгу вільну футболку з чорним хрестом на грудях, і незвичайну "поліетиленову спідницю".

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"І це тільки маленька частина! Вже завтра на Мечникова, 6 - ви побачите і закохаєтесь у колекцію", - заінтригувала вона передплатників.

У коментарях до повідомлення в мережі її шанувальники діляться враженнями від нарядів, і думки не однорідні.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Я тебе не впізнала;

Надя така красива і впевнена, що будь-якю х*ень можеш продати під виглядом фешн!

Стиль!

Це аніме маска, наче;

Дуже гарні вбрання! Зачіска взагалі бомба! Надюш ти найгарніша! Краще всіх!

Я звичайно не хейтер, але тобі такий лук не йде (вибачте, якщо образила, я не хотіла, просто висловлюю свою думку). А так ти просто супер;

Таке....

Дуже красива!

Струнка красуня!

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

На Кітану з Mortal Kombat схожа

Sub-Nadya

Кітана? Мілена?

На першому фото ви як новий персонаж з Mortal Combat;

Хто ввів у моду ці "намордники"?

Офігенна фігурка!

Особливо прекрасний сміттєвий пакет!

Ніндзя!

Надя, а ти на стилі!

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Як повідомлялося раніше, Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами, позуючи серед полів тюльпанів в Нідерландах.

Також ми писали про те, що нещодавно Дорофєєва показала шанувальникам зворушливе романтичне чорно-біле фото з чоловіком, зроблене на вулиці в Амстердамі.

Нагадаємо, що чоловік Дорофєєвої Дантес чуттєво привітав дружину з днем народження і зізнався їй у коханні.