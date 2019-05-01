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"Танці з зірками 3": Тищенко повеселив забавним відео з Дорофєєвою та Позитивом з Туреччини

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.05.2019 - 14:06
"Танці з зірками 3": Тищенко повеселив забавним відео з Дорофєєвою та Позитивом з Туреччини
Фото: група "Час і Скло" (instagram.com/vremyaisteklo)

Українські зірки весело проводять час в Туреччині

У період травневих свят багато знаменитостей роз'їхалися хто куди - хто відпочивати, а деякі поєднують приємне з корисним, тобто з виступами. Відомий ресторатор та телеведучий Микола Тищенко разом з родиною відпочиває в одному з готелів Туреччини. На своїй сторінці в Instagram він поділився смішним відео, на якому зображений разом з учасниками групи "Время и Стекло".

У ролику Тищенко підхоплює однією рукою Надю Дорофєєву, а іншою - Позитива, і крутиться на місці, піднявши їх у повітря. Артисти при цьому заразливо сміються.

"Ось так! Танці з зірками 3!" - каже Микола.

Відео: (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Судячи з вбрання, Надя і Олексій в Туреччині виступали - на них яскраві концертні костюми. Дорофєєва підкреслила витончену талію коротким топиком і брюками в червону клітку, Позитив же був у білій футболці і костюмі в жовту клітку.

"На позитиві! Травневі почали!" - підписав Тищенко веселе відео.

Підписники подякували ведучому за такий веселий ролик і поспішили залишити свої відгуки.

  • "Точніше не ви на Позитиві, а Позитив на вас))))"
  • "Ви як 2 сардельки схопили, у чувака аж штори злетіли"
  • "Позитив,той ще напозитивился))"
  • "Ну Коля, ти зробив позитив хлопцям"
  • "Вау класно ви круті"
  • "Надя така красива і тендітна, матюкатися ай ай"
  • "Силач"
  • "Позитивно"

Нагадаємо, молода дружина Миколи Тищенка Алла Барановська прогулялася по Риму в ефектному рожевому вбранні.

Ми також повідомляли, що Надя Дорофєєва звабила провокативним образом у відвертому міні.

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