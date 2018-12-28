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Хайді Клум поділилася гарячим постільним фото з молодим нареченим

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2018 - 19:06
Хайді Клум поділилася гарячим постільним фото з молодим нареченим
Фото: Хайді Клум (instagram.com/heidiklum)

Днями модель повідомила, що вони з коханим одружаться

Знаменита німецька супермодель Хайді Клум, яка днями оголосила про заручини зі своїм коханим, гітаристом групи Tokio Hotel Томом Каулітцем, поділилася з шанувальниками першим спільним фото з ним у новому статусі. Гарячий знімок 45-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білому фото Хайді і Тому ніжаться в ліжку. Модель притискається до нареченого, а він обнімає її рукою. На знімку також видно ніс і лапу собаки, що визирають з-під ковдри.

"Блаженство", — підписала публікацію Клум.

Хайді Клум поділилася гарячим постільним фото з молодим нареченимФото: (instagram.com/heidiklum)

Зазначимо, що у зірок 17-річна різниця у віці - Тому лише 29 років, проте їх це абсолютно не бентежить.

Хайді Клум поділилася гарячим постільним фото з молодим нареченимХайді Клум поділилася гарячим постільним фото з молодим нареченим

Фото: (instagram.com/heidiklum)

Чутки про роман супермоделі і музиканта почалися ще в березні цього року, коли їх застукали, коли вони покидали один з нью-йоркських ресторанів.

Раніше стало відомо про те, що співачка Майлі Сайрус і актор Ліам Хемсворт таємно одружилися. Фото з закритій церемонії випадково потрапили в мережу після публікації кадрів одним з гостей, а пізніше зірки і самі опублікували кілька знімків в соцмережах.

Ми також писали про те, що українська телеведуча Леся Нікітюк спровокувала чутки про швидке заміжжя, "блиснувши" колечком на пальці під час відпочинку та лікування у Туреччині. Шанувальники тут же почали цікавитися змінами на особистому фронті знаменитості.

Крім того, зв'язала себе узами шлюбу і українська співачка Міка Ньютон. Торжество відбулося в США, де вона живе і будує кар'єру в останні роки.

Відео: РБК-Україна

Олександр Кривошапко зняв кохану в новому кліпі Майлі Сайрус показала фото зі свого таємного весілля
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