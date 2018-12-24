Здійснилося: Майлі Сайрус потайки вийшла заміж за Ліама Хемсворта (фото)

Фото: Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт (колаж: LITE)

Співачка й актор відзначили цю подію у тісному колі

Відома американська співачка Майлі Сайрус таємно зв'язала себе узами шлюбу з популярним голлівудським актором і давнім коханим Ліамом Хемсвортом. Відповідні фото з'явилися в Instagram одного з гостей торжества і відразу ж витекли в мережу.

На знімку Ліам в класичному чорному костюмі і Майлі в білому весільному платті розрізають весільний торт. У короткому відео показано, як наречений зі свідками беруть участь в одному з традиційних американських весільних розваг – п'ють спиртне з чарок, які стоять на лижі.

Фото: (instagram.com/conradjackcarr)

На задньому тлі виразно видно святкові кульки з літерами "Містер" і "Місіс", що тільки підтверджує припущення про те, що вечірка присвячена весіллю знаменитостей.

Фото: (instagram.com/conradjackcarr)

Судячи з усього, вечірка була закритою, а в якості гостей були присутні тільки близькі. Фото зі сторінки одного з інсайдерів, поделившимся ними в мережі, швидко зникло, але західні ЗМІ встигли опублікувати в мережі.

Фото: (instagram.com/conradjackcarr)

Раніше Майлі Сайрус епатувала мережу відео, на якому красується без білизни. Крізь тонку тканину гольфу чітко видно деталі її оголених грудей.

Також в інтернет потрапили фото повністю оголеної Майлі Сайрус, зроблені ще в 2015 році для одного їх глянцевих журналів.

Крім того, Майлі Сайрус у Києві зняла новий кліп. Локацією став Дарницький міст, котрий довелося перекрити на дві доби.

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Відео: РБК-Україна