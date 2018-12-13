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"Ти заручена?" Леся Нікітюк заінтригувала прихильників обручкою на пальці

Lite » Зірки 13.12.2018 - 20:31
"Ти заручена?" Леся Нікітюк заінтригувала прихильників обручкою на пальці
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Українська телеведуча "засвітила" обручку на пальці, спровокувавши чутки про заручини

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно повернулася з відпустки в Дубаї, заінтригувала прихильників блискучою каблучкою на безіменному пальці під час відпочинку в Стамбулі. Провокаційним знімком вона поділилася на своїй сторінці в мережі Instagram.

Леся підписала кадри, де вона позує на тлі турецьких пейзажів, з властивим їй гумором: "Хюррем Іванівна шле всім привіт зі Стамбула. P. S. Пора зайнятися своїм здоров'ям, тілом та обличчям!"

Леся Нікітюк в Стамбулі

Леся Нікітюк в Стамбулі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Увага шанувальників привернуло блискуче кільце на безіменному пальці зірки і вони відразу ж припустили, що провідна заручена.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ти заручена?", "Обручка на пальці. Леся, ми щось пропустили?" "Красиве колечко! Ми раді за вас", "Леся, вже було весілля?", - цікавилися підписники знаменитості.

&quot;Ти заручена?&quot; Леся Нікітюк заінтригувала прихильників обручкою на пальці

&quot;Ти заручена?&quot; Леся Нікітюк заінтригувала прихильників обручкою на пальці

&quot;Ти заручена?&quot; Леся Нікітюк заінтригувала прихильників обручкою на пальці

Скрін: instagram.com/lesia_nikituk

Крім того, фани Никитюк відзначили її схожість з актрисою Мер'єм Узерлі, яка відіграла Роксолану-Хюррем в турецькому серіалі "величне століття".

"А я думаю, кого ви мені нагадуєте? Хюррем", "Лесюня, ви прекрасні, і, до речі, дуже схожі на актрису, яка зіграла Хюррем", "Реально схожі! Вас там не плутають?", - відзначали коментатори.

&quot;Ти заручена?&quot; Леся Нікітюк заінтригувала прихильників обручкою на пальці&quot;Ти заручена?&quot; Леся Нікітюк заінтригувала прихильників обручкою на пальці

&quot;Ти заручена?&quot; Леся Нікітюк заінтригувала прихильників обручкою на пальці&quot;Ти заручена?&quot; Леся Нікітюк заінтригувала прихильників обручкою на пальці

&quot;Ти заручена?&quot; Леся Нікітюк заінтригувала прихильників обручкою на пальці&quot;Ти заручена?&quot; Леся Нікітюк заінтригувала прихильників обручкою на пальці

Скрін: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк під час відпочинку в ОАЕ прогулялася по Дубаю у відвертій сукні.

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