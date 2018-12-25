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Пародія від Жіночого кварталу на Тіну Кароль здивувала шанувальників

Lite » Зірки 25.12.2018 - 16:42
Пародія від Жіночого кварталу на Тіну Кароль здивувала шанувальників
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Жіночий квартал посміявся над образом відомої співачки, що сподобалося не всім її шанувальникам

Пародія на пісню "Дика вода" популярної співачки Тіни Кароль, яку зробили гумористка з шоу "Жіночий квартал" Віра Кекелія викликала неоднозначну реакцію шанувальників в мережі.

Відео: Виступ Віри Кекелія (https://www.instagram.com/tinakarol_fantina)

Табір відданих фанатів різко відгукнувся про недоречну пародії гумористи, вони не оцінили гумору і назвали виступ ганьбою.

Пародія від Жіночого кварталу на Тіну Кароль здивувала шанувальників

Скріншот: Коментарі користувачів (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Ідіотизм. Вірі не варто було ганьбитися", - написала користувач ma.rina 9593.

"Я теж обурена цим номером! Знайшли з кого робити пародію! Тіна обличчя нашої країни!!!", - прокоментувала відео galina777best.

Пародія від Жіночого кварталу на Тіну Кароль здивувала шанувальників

Скріншот відео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Проте, були і ті, хто вважав за краще не брати близько до серця безневинний гумор від "квартальщиц", а просто насолодитися акторською грою талановитої Віри.

 

Пародія від Жіночого кварталу на Тіну Кароль здивувала шанувальників

 

Пародія від Жіночого кварталу на Тіну Кароль здивувала шанувальників

Пародія від Жіночого кварталу на Тіну Кароль здивувала шанувальників

Скріншот: Коментарі користувачів (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Хлопці, чого накинулися на Віру Кекелию?! Я теж дуже люблю Тіну Кароль, але смішна пародія. Увімкніть почуття гумору. Думаю Тіна і сама посміялася. Тут не показано нічого поганого і неприємного. Камінь в город кинутий не був!", - написав користувач yoir_light.

"Ржала капець!!! Не в образу Тіні, але дуже смішно!", - поділилася allakljusik.

"Дуже навіть доречна пародія, і текст до речі! Вдумайтеся, саме так вирищит Тіна. Вокал Тіна вже давно не показувала, то пищить, то задишка. Дівчатка просто наважилися про це сказати вголос!", - підтримала tatianasivogrivova.

"Дуже схоже. Я б не відрізнила. Не прихильниця. Не смішно. Але жести і вереск такі ж", - прокоментувала aleksandraveles

"А Тіна раніше була класна. Мила, яскрава і запам'ятовується. І ось вже років п'ять як не одну пісню не додаю в плейлист. Тому що це ані звуку, ані слів.. манірність і вульгарність. Таке. Нічого особистого", - додала aleksandraveles.

Крім того, нещодавно ми писали про те, що Тіна Кароль здивувала своїх шанувальників вишуканим образом в елегантній сукні в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Ще ми писали про те, що Тіна Кароль порадувала шанувальників новим знімком в пікантному образі, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в сукні з глибоким розрізом.

Нагадаємо,Тіна Кароль розповіла, що думає про співачок Світлану Лободу і Ані Лорак, а також, що не може їх засуджувати за те, що її колеги поїхали в сусідню країну.

Факти про Тіну Кароль (Фото: РБК-Україна)

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