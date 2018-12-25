Пародія від Жіночого кварталу на Тіну Кароль здивувала шанувальників

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Жіночий квартал посміявся над образом відомої співачки, що сподобалося не всім її шанувальникам

Пародія на пісню "Дика вода" популярної співачки Тіни Кароль, яку зробили гумористка з шоу "Жіночий квартал" Віра Кекелія викликала неоднозначну реакцію шанувальників в мережі.

Відео: Виступ Віри Кекелія (https://www.instagram.com/tinakarol_fantina)

Табір відданих фанатів різко відгукнувся про недоречну пародії гумористи, вони не оцінили гумору і назвали виступ ганьбою.

Скріншот: Коментарі користувачів (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Ідіотизм. Вірі не варто було ганьбитися", - написала користувач ma.rina 9593.

"Я теж обурена цим номером! Знайшли з кого робити пародію! Тіна обличчя нашої країни!!!", - прокоментувала відео galina777best.

Скріншот відео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Проте, були і ті, хто вважав за краще не брати близько до серця безневинний гумор від "квартальщиц", а просто насолодитися акторською грою талановитої Віри.

Скріншот: Коментарі користувачів (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Хлопці, чого накинулися на Віру Кекелию?! Я теж дуже люблю Тіну Кароль, але смішна пародія. Увімкніть почуття гумору. Думаю Тіна і сама посміялася. Тут не показано нічого поганого і неприємного. Камінь в город кинутий не був!", - написав користувач yoir_light.

"Ржала капець!!! Не в образу Тіні, але дуже смішно!", - поділилася allakljusik.

"Дуже навіть доречна пародія, і текст до речі! Вдумайтеся, саме так вирищит Тіна. Вокал Тіна вже давно не показувала, то пищить, то задишка. Дівчатка просто наважилися про це сказати вголос!", - підтримала tatianasivogrivova.

"Дуже схоже. Я б не відрізнила. Не прихильниця. Не смішно. Але жести і вереск такі ж", - прокоментувала aleksandraveles

"А Тіна раніше була класна. Мила, яскрава і запам'ятовується. І ось вже років п'ять як не одну пісню не додаю в плейлист. Тому що це ані звуку, ані слів.. манірність і вульгарність. Таке. Нічого особистого", - додала aleksandraveles.

Крім того, нещодавно ми писали про те, що Тіна Кароль здивувала своїх шанувальників вишуканим образом в елегантній сукні в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Ще ми писали про те, що Тіна Кароль порадувала шанувальників новим знімком в пікантному образі, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в сукні з глибоким розрізом.

Нагадаємо,Тіна Кароль розповіла, що думає про співачок Світлану Лободу і Ані Лорак, а також, що не може їх засуджувати за те, що її колеги поїхали в сусідню країну.

Факти про Тіну Кароль (Фото: РБК-Україна)