"Чарівна казка": співачка Міка Ньютон зіграла розкішне весілля в США (фото)

Фото: Міка Ньютон з обранцем (instagram.com/mikanewton)

Українська зірка, яка переїхала на ПМП в Каліфорнію, вийшла заміж

Відома українська співачка Міка Ньютон, яка в 2011 році представляла Україну на міжнародному конкурсі пісні Євробачення, вийшла заміж за свого обранця - американця Кріса Сааведра. Про це стало відомо завдяки спільним знімками з щасливою нареченою, якими поділилася в Instagram близька подруга Міки, ведуча Тетяна Терехова.

Весілля зірки відбулося в розкішному готелі The Mission Inn Hotel & Spa у місті Ріверсайд, штат Каліфорнія. Міка вже давно переїхала до США, де і познайомилася з майбутнім чоловіком.

"Ми так багато разів уявляли, як це буде... Ти завжди мріяла про чарівну казку. А вийшло навіть краще! Будь нескінченно кохана і щаслива, моя дорога дівчинко! Рада за тебе сильно-сильно", - підписала фото Тетяна Терехова.

Фото: Таня Терехова і Міка Ньютон (instagram.com/terehovat)

Судячи з кадрів, Міка змінила кілька весільних суконь. На одному фото співачка позує у біло-сріблястій пишній сукні з відкритими плечима і діадемою на голові.

На іншому фото - Міка в білосніжному платті з ажурним верхом, пишною спідницею і довгою фатою на голові.

Фото: Весілля Міки Ньютон (instagram.com/terehovat)

Сама артистка ще не поділилася з шанувальниками фотографіями з весілля. Додамо, що місце одруження флористи прикрасили білосніжними квітами.

Фото: Міка Ньютон у весільній сукні (instagram.com/irisesdesignsca)

Нагадаємо, в жовтні таємно вагітна Регіна Тодоренко вийшла заміж за Влада Топалова. Церемонія одруження відбулася 25 жовтня, проте відомо про це стало лише на початку грудня.

Також одним з найяскравіших весіль року стало одруження боллівудської актриси Пріянки Чопри і американського співака Ніка Джонаса. Примітно, що Нік молодший за свою обраницю на 11 років.

Раніше ми писали, що Періс Гілтон розірвала заручини з нареченим Крісом Зілкою. Весілля світської левиці і актора з українськими коренями повинно було відбутися 11 листопада 2018 року, проте цьому не судилося збутися.