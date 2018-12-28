Хайди Клум поделилась горячим постельным фото с молодым женихом

Фото: Хайди Клум (instagram.com/heidiklum)

На днях модель сообщила, что они с любимым поженятся

Знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум, которая на днях объявила о помолвке со своим возлюбленным, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, поделилась с поклонниками первым совместным фото с ним в новом статусе. Горячий снимок 45-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На черно-белом фото Хайди и Том нежатся в постели. Модель прижимается к жениху, а он обнимает ее рукой. На снимке также видно нос и лапу собаки, выглядывающие из-под одеяла.

"Блаженство", — подписала публикацию Клум.

Фото: (instagram.com/heidiklum)

Отметим, что у звезд 17-летняя разница в возрасте - Тому всего лишь 29 лет, однако их это совершенно не смущает.

Фото: (instagram.com/heidiklum)

Слухи о романе супермодели и музыканта начались еще в марте этого года, когда их застукали покидающими один из нью-йоркских ресторанов.

Ранее стало известно о том, что певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт тайно поженились. Фото с закрытой церемонии случайно утекли в сеть после публикаци кадров одним из гостей, а позже звезды и сами опубликовали несколько снимков в соцсетях.

Мы также писали о том, что украинская телеведущая Леся Никитюк спровоцировала слухи о скором замужестве, "блеснув" колечком на пальце во время отдыха и лечния в Турции. Поклонники тут же начали интересоваться изменениями на личном фронте знаменитости.

Кроме того, узами брака связала себя и украинская певица Мика Ньютон. Торжество состоялось в США, где она живет и строит карьеру в последние годы.

Видео: РБК-Украина