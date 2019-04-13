"Красиві очі": чуттєва Тіна Кароль спокусила пікантним декольте

Тіна Кароль порадувала своїх дописувачів новою фотографією
Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно похвалилася своїм городом, схвилювала своїх шанувальників новими фото. Даний знімок співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.
На новій фотографії Тіна Кароль сидить в сукні з глибоким декольте, на яке вона накинула пальто.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Дописувачі співачки оцінили її фото і залишили безліч захоплених коментарів. Ось одні з них.
Нагадаємо, що Тіна Кароль полонила ніжним образом на Голосі країни 9. Співачку назвали українською Барбі.
Раніше повідомлялося про те, що український співак зробив несподіване зізнання Тіні Кароль.