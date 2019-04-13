ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Красиві очі": чуттєва Тіна Кароль спокусила пікантним декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2019 - 22:19
"Красиві очі": чуттєва Тіна Кароль спокусила пікантним декольте
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль порадувала своїх дописувачів новою фотографією

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно похвалилася своїм городом, схвилювала своїх шанувальників новими фото. Даний знімок співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

На новій фотографії Тіна Кароль сидить в сукні з глибоким декольте, на яке вона накинула пальто.

&quot;Красиві очі&quot;: чуттєва Тіна Кароль спокусила пікантним декольте

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Дописувачі співачки оцінили її фото і залишили безліч захоплених коментарів. Ось одні з них.

  • "Очі красиві";
  • "Я намагаюся дивитися в очі!";
  • "Ти знала, що ти краща?";
  • "Ти - моя вічність, твій знак - нескінченність";
  • "Міс скромність";
  • "Тіна, не вбивай більше фотками (продовжуй) спасибі";
  • "Тіна, можна забрати і нікому не віддавати?" ;
  • "Куди дивитися?";
  • "Твої родимки щось неймовірне";
  • "Естетична дівчинка";
  • "Тіна, що за секс";
  • "Класна груди";
  • "Дуже красива";
  • "Сама досконалість";
  • "Красуня. Поєднання елегантності та епатажу";
  • "Оу, яка красунька";
  • "Естетичність в кожному русі";
  • "Такий вже котик";
  • "Солодка".

Нагадаємо, що Тіна Кароль полонила ніжним образом на Голосі країни 9. Співачку назвали українською Барбі.

Раніше повідомлялося про те, що український співак зробив несподіване зізнання Тіні Кароль.

Сама досконалість: Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривень "Дан так і пристає до Тіні": Горбунов поділився кумедним фото з Голосу країни 9
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України шоубизТіна Кароль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся