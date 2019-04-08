"Страшенно люблю": український співак зробив несподіване зізнання Тіні Кароль

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала повітряний поцілунок на камеру зі своїм колегою

У неділю, 7 квітня, стартували прямі ефіри шоу Голос країни 9. Зірковим тренерам довелося попрощатися з половиною своєї команди, що стало емоційно непросто не тільки для учасників, але і їх тренерів. Одна з наставниць проекту, незрівнянна поп-діва Тіна Кароль, потішила шанувальників прямим включенням з закулісся, яке можна було подивитися в Instagram. Перед самим виходом на сцену зірка зустріла свого колегу, лідера гурту Dzidzo, Михайла Хому, який зробив на камеру несподіване зізнання.

Тіна дуже зраділа несподіваній зустрічі і відразу ж попередила, що веде прямий ефір, попросивши щось побажати її підписникам.

Михайло не розгубився і заявив: "Я передаю всім привіт. Дзідзьо також її фанат, тому що я її страшенно люблю". Після цього артисти застигли в повітряному поцілунку, що виглядало дуже ефектно.

Фото: instagram.com/tina_karol

Треба сказати, що Dzidzo став "зоряним" тренером нового сезону шоу Голос.Діти. Він оголосив про це прямо із зали, подякувавши всім, хто надав йому можливість зайняти суддівське крісло на популярному вокальному проекті.

Дзідзьо (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Раніше Тіна Кароль та гурт "Бумбокс" презентували спільний кліп на дуетну композицію "Безодня", що за добу зібрав близько 1 млн. переглядів.

Також в студії програми "Світське життя" Тіна Кароль і лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповіли про народження нової пісні, а також особливі емоції, які відчули один до одного під час зйомок відео.