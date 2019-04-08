Українська Барбі: Тіна Кароль полонила ніжним образом на Голосі країни 9

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка подякувала всім причетним до створення чудового проекту

Українська поп-діва Тіна Кароль вразила своєю появою на першому прямому ефірі шоу Голос країни 9. Її оригінальне розкішне "зефірне" вбрання ніжно-рожевого відтінку викликало ажіотаж у мережі, а шанувальники невпинно обговорюють образ своєї улюблениці, називаючи її "королевою" і "Барбі". Так, Тіна поділилася знімком шикарного лука в Instagram, подякувавши учасникам своєї команди і творчий склад шоу за можливість бути частиною грандіозного і масштабного проекту.

Тіна позує в червоному суддівському кріслі, одягнена в довгу сукню по фігурі від одного з її найулюбленіших українських брендів theCOAT. Верх вбрання оригінально прикрашений розсипом дрібних страз, а горловина оздоблена у вигляді розкішного намиста - виблискує і переливається в світлі софітів! Плечі співачки відкриті, що надає її образу витонченості і жіночність.

"Вкотре тремчу, як осиковий лист! Переживаю за кожного учасника. Захоплююся ентузіазмом і відданістю цього шоу всієї команди Голосу країни. В цьому і є секрет каналу і проекту - кожен самовіддано вірить і віддається цілком! Для мене Голос країни - це справа честі!" - зізналася чарівна суддя вокального шоу.

Фото Тіни незмінно викликало шквал компліментів. Шанувальники навперебій захоплювалися її ніжним образом, не шкодуючи приємних порівнянь і теплих слів.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Тіна, виглядаєте як справжня принцеса! Просто чудовий образ!", "Дуже ніжний образ. Тіночка, звичайно, королева", "Плаття шикарне! Команда найсильніша! Ваш виступ неймовірний!", "Дуже красива і дуже ніжний образ", "Українська барбі", "Королева Голосу, королева вечора і королева всього життя", "Ти як Барбі", - писали коментатори, порівнюючи її з самою популярною лялькою у світі, яка є еталоном жіночності і краси вже не одне десятиліття

Встояти перед спокусливою красунею не зміг навіть її колега Дзідзьо, який також опинився за лаштунками проекту. Під час зустрічі перед самим виходом співачки на сцену він заявил, що "страшно любить" її, за що отримав скромний повітряний поцілунок.

Раніше Тіна Кароль розповіла про народження спільного кліпу на пісню з гуртом "Бумбокс" - "Безодня".