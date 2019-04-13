"Беріть приклад": Тіна Кароль похвалилася своїм городом

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка зізналася, що садівництво приносить їй багато радості

Шанувальники звикли бачити Тіну Кароль на червоних доріжках і екранах телевізорів в стильних і розкішних нарядах. Співачка завжди виглядає на всі сто і може похвалитися ефектним укладанням і красивим макіяжем. Однак на цей раз поп-діва вирішила продемонструвати фанам і іншу сторону свого життя. Як виявилося, артистка дуже любить покопатися в землі.

У своїх Instagram-історіях Тіна поділилася відео, на якому з гордістю показала свій город, який вже цілком готовий до нового сезону. За кадром співачка розповіла, що такі звичайні приземлені речі приносять багато радості і запропонувала брати приклад з її садівничих лайфхаків. Пізніше ролик був викладений на фан-сторінці зірки.

"Хто не знав, я дуже люблю садівництво, вирощувати троянди, а ось мій город. І ми готові до нового сезону, до нових плодів, ось так ми побудували систему поливу, кому цікаво, беріть приклад. Дуже радію через це. Дивно, але такі прості речі іноді дійсно радують", - коментує Кароль.

Відео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Користувачі мережі висловили приємне здивування і похвалили простоту і хазяйновитість співачки, бажаючи їй відмінного врожаю.

"Ух ти!!! клас!!! Здивувала"

"Тіночка, це дуже круто!!! Це точно, що начебто дрібниця , а так приємно потім пожинати плоди"

"Так, пам'пам'ятаємо ваші троянди з минулого року, гарні квіти!"

"Ну звичайно з крапельним поливом все швидше піде. Сам в селі живу для мене город це як і у Тіни завжди з Добрим Ранком .Класно, багато Вам врожаю"

"І навіть сама на грядках...? )"

"Вау, та Ви ще й справжня Газдиня!!! Гарного Вам врожаю!!"

"Круто! Умничка, господине!"

"Господиня наша)))"

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривень.

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