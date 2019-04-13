"Беріть приклад": Тіна Кароль похвалилася своїм городом

Співачка зізналася, що садівництво приносить їй багато радості
Шанувальники звикли бачити Тіну Кароль на червоних доріжках і екранах телевізорів в стильних і розкішних нарядах. Співачка завжди виглядає на всі сто і може похвалитися ефектним укладанням і красивим макіяжем. Однак на цей раз поп-діва вирішила продемонструвати фанам і іншу сторону свого життя. Як виявилося, артистка дуже любить покопатися в землі.
У своїх Instagram-історіях Тіна поділилася відео, на якому з гордістю показала свій город, який вже цілком готовий до нового сезону. За кадром співачка розповіла, що такі звичайні приземлені речі приносять багато радості і запропонувала брати приклад з її садівничих лайфхаків. Пізніше ролик був викладений на фан-сторінці зірки.
"Хто не знав, я дуже люблю садівництво, вирощувати троянди, а ось мій город. І ми готові до нового сезону, до нових плодів, ось так ми побудували систему поливу, кому цікаво, беріть приклад. Дуже радію через це. Дивно, але такі прості речі іноді дійсно радують", - коментує Кароль.
Відео: (instagram.com/tinakarol_fantina)
Користувачі мережі висловили приємне здивування і похвалили простоту і хазяйновитість співачки, бажаючи їй відмінного врожаю.
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