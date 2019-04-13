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"Глаза красивые": чувственная Тина Кароль соблазнила пикантным декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.04.2019 - 22:19
"Глаза красивые": чувственная Тина Кароль соблазнила пикантным декольте
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль порадовала своих подписчиков новой фотографией

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно похвасталась своим огородом, взволновала своих поклонников новым фото. Данный снимок певица выставила на своей странице в Instagram.

На новой фотографии Тина Кароль сидит в платье с глубоким декольте, на которое она накинула пальто.

&quot;Глаза красивые&quot;: чувственная Тина Кароль соблазнила пикантным декольте

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Подписчики певицы оценили ее фото и оставили множество восторженных комментариев. Вот одни из них.

  • "Глаза красивые";
  • "Я пытаюсь смотреть в глаза!";
  • "Ты знала, что ты лучшая?";
  • "Ты - моя вечность, твой знак - бесконечность";
  • "Мисс скромность";
  • "Тина, не убивай больше фотками (продолжай) спасибо";
  • "Тина, можно вас забрать и никому не отдавать?" ;
  • "Куда смотреть?";
  • "Твои родинки что-то невероятное";
  • "Эстетичная девочка";
  • "Тина, что за секс";
  • "Классная грудь";
  • "Очень красивая";
  • "Само совершенство";
  • "Красотка. Сочетание элегантности и эпатажа";
  • "Оу, какая милашка";
  • "Эстетичность в каждом движении";
  • "Такой уже котик";
  • "Сладкая".

Напомним, что Тина Кароль пленила нежным образом на Голосе країни 9. Певицу назвали украинской Барби.

Ранее сообщалось о том, что украинский певец сделал неожиданное признание Тине Кароль.

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