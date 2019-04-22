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Добре, аж страшно: Дорофєєва розчулилася в полі тюльпанів

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2019 - 23:09
Добре, аж страшно: Дорофєєва розчулилася в полі тюльпанів
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва і Дантес захопили шанувальників душевними знімками

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, які зараз проводять романтичну відпустку в Європі та не забувають радувати шанувальників яскравими і душевними знімками, знову дали фанам привід захоплюватися їх чарівними моментами, відображеними на фото. Популярна українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" опублікувала їх в Instagram та зізналася, що вчорашній день для неї був неймовірно щасливим.

Їх молода подружня пара в полі тюльпанів під ясним небом буквально випромінює радість і красу.

Надя розповіла, що ця неділя була для неї одним з тих днів, "коли тобі так добре, що аж страшно сильно радіти... ось вчора було саме так!"

Добре, аж страшно: Дорофєєва розчулилася в полі тюльпанів

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес із друзями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Поряд були друзі, краса і величезна кількість приємних привітань!" - вона підписала фото.

Добре, аж страшно: Дорофєєва розчулилася в полі тюльпанів

Дорофєєва і Дантес з друзями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У коментарях до її повідомленням шанувальники захоплюються прекрасними фото і називають їх неймовірно красивими.

  • Супер!
  • Справжня краса!
  • Такі фоточки милі! Впевнена, ці моменти ти запам'ятаєш надовго! Ще разок побажаю багато-багато вдачі! І тепла родині, друзів і рідних тобі людей;
  • Вітаю з днюхою, бажаю всього найкращого і головне здоров'я!

Добре, аж страшно: Дорофєєва розчулилася в полі тюльпанів

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес посеред поля тюльпанів (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також підписники Дорофєєвої вітають її з днем народження.

  • Такі всі класні чорти!
  • Вітаю з днем народження, ти моя улюблена співачка! Будь щаслива;
  • Дуже красива пара!
  • З Днем народження! Щастя, здоров'я, успіхів у всьому, удачі, здійснення заповітного бажання і всього самого найкращого

Як повідомлялося раніше, Володимир Дантес розповів про поїздку з Амстердама у Париж на електричці і зізнався, що зоряній парі довелося поборотися за місце.

Також ми писали про те, що Дантес трепетно привітав дружину з днем народження і зізнався їй у коханні.

Додамо також, що нещодавно Надя Дорофєєва показала шанувальникам зворушливе романтичне чорно-біле фото з чоловіком, зроблене на вулиці в Амстердамі.

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