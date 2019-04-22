Добре, аж страшно: Дорофєєва розчулилася в полі тюльпанів

Дорофєєва і Дантес захопили шанувальників душевними знімками
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, які зараз проводять романтичну відпустку в Європі та не забувають радувати шанувальників яскравими і душевними знімками, знову дали фанам привід захоплюватися їх чарівними моментами, відображеними на фото. Популярна українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" опублікувала їх в Instagram та зізналася, що вчорашній день для неї був неймовірно щасливим.
Їх молода подружня пара в полі тюльпанів під ясним небом буквально випромінює радість і красу.
Надя розповіла, що ця неділя була для неї одним з тих днів, "коли тобі так добре, що аж страшно сильно радіти... ось вчора було саме так!"
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес із друзями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Поряд були друзі, краса і величезна кількість приємних привітань!" - вона підписала фото.
Дорофєєва і Дантес з друзями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
У коментарях до її повідомленням шанувальники захоплюються прекрасними фото і називають їх неймовірно красивими.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес посеред поля тюльпанів (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Також підписники Дорофєєвої вітають її з днем народження.
Як повідомлялося раніше, Володимир Дантес розповів про поїздку з Амстердама у Париж на електричці і зізнався, що зоряній парі довелося поборотися за місце.
Також ми писали про те, що Дантес трепетно привітав дружину з днем народження і зізнався їй у коханні.
Додамо також, що нещодавно Надя Дорофєєва показала шанувальникам зворушливе романтичне чорно-біле фото з чоловіком, зроблене на вулиці в Амстердамі.