Дочка Віри Брежнєвої з розмахом відсвяткувала 18-річчя в США

30 березня старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман святкувала важливу дату - дівчині виповнилося 18 років. З такої нагоди її зіркова мама влаштувала їй дуже приємний сюрприз і несподівано прилетіла до США, де живе і навчається її дитина, щоб особисто привітати її. Пізніше вони обидві показали в Instagram, як пройшла вечірка на честь повноліття Софії.

Кіперман опублікувала фото та відео з події. Дівчина була в чорному платті з прозорими вставками і глибоким вирізом на грудях і спині.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

У ролику вона задуває свічки на великому торті з написом Sweet 18, а навколишні весело кричать: "Соня, з днем народження!". Можна також розглянути гарно прикрашений зал і ведучого з мікрофоном.

"Найщасливіша дівчина в світі. Дякую всім, хто розділив цей особливий день зі мною, ви для мене важливіше всього. Особлива подяка тобі, Віра Брежнєва, яка подарувала мені життя, а ще сама крута мама на світі. Я люблю тебе", - написала Соня англійською мовою.

Відео: Соня Кіперман відгуляла 18-річчя (instagram.com/sonyaxkiperman)

Віра ж поділилася відео-колажем із спільних фото зі своєю сестрою, яка також приїхала на свято племінниці. Обидві вони виглядають дуже щасливими і весело сміються.

"Свято у дівчат) зробили День Народження @sonyaxkiperman. І ми з сестрою тепер додому", - зазначила співачка.

Відео: (instagram.com/ververa)

Підписники вітають Соню і її маму з такою датою і відзначають, що всі вони просто чудово виглядають. Деякі навіть сплутали сестру Брежнєвої з її дочкою.

"Як же схожі!!"

"Це здорово!! Віра хороша мама!"

"Віра, ви велика молодець. зразкова мама"

"Як подружки"

"Ви молодчинка , що змогли вибратися) іноді це буває дуууже важко зробити"

"Красуні!"

"Сюрприз на все життя! Клас!"

"Дівчинки, красоточки, які ви милашки"

"Віра Брежнєва ви найкраща мама. Вітаю вашу Соню з днем народження"

"Віра умничка. Кращий подарунок для Софійки - це приїзд головного людини в житті, мами. Я уявляю як вона нудьгувала"

Нагадаємо, раніше дочка Віри Брежнєвої підкорила сонячним фотосетом в короткому топі.

Ми також писали, що дочка Брежнєвої в купальнику захопила витонченою фігурою - дівчина явно пішла в маму.