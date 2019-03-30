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Віра Брежнєва влаштувала яскравий сюрприз на 18-річчя доньки (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2019 - 17:15
Віра Брежнєва влаштувала яскравий сюрприз на 18-річчя доньки (відео)
Фото: Віра Брежнєва з донькою (instagram.com/ververa)

Старша дочка співачки вже зовсім доросла дівчина

У суботу, 30 березня, старша донька популярної співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман святкує свій 18-й день народження. Дівчина вже давно досить самостійна і навіть живе на іншому континенті - вона навчається в США. В день її повноліття зіркова мама влаштувала несподіваний сюрприз для коханої дочки і зняла його на відео, яким поділилася в Instagram.

Як зізналася Віра, вона не змогла залишатися далеко від Соні в такий день, тому таємно прилетіла до США на два дні, щоб особисто привітати її зі святом. У ролику дівчина виходить з дверей і вражено завмирає, побачивши маму. "Та ладно?" - скрикує Кіперман, а Брежнєва радісно кричить їй "Сюрприз!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Відео: (instagram.com/ververa)

"Сьогодні 18 років моєму прекрасному продовженню... природно, мені не віриться)) тому я прилетіла на інший континент на 2 дні, щоб привітати і переконатися, що ця доросла, красива, турботлива, чуйна, розумна, талановита дівчина - моя дочка", - зворушливо прокоментувала публікацію співачка.

Віра Брежнєва влаштувала яскравий сюрприз на 18-річчя доньки (відео)Віра Брежнєва влаштувала яскравий сюрприз на 18-річчя доньки (відео)

Соня явно не очікувала побачити маму (фото:instagram.com/ververa)

Шанувальники навперебій приєднуються до привітань в коментарях. Однією з перших написала колишня колега Брежнєвої по групі "ВІА Гра" Надія Грановська.

"Веруня, це ніби не з нами...)))Це якийсь сон...))) З святом тебе і твою прекрасну Сонечку. Нехай її повнолітня життя складається якнайкраще. А всі "уроки життя" тільки на користь", - побажала артистка.

Решта також розчулюються зворушливому відео.

"Як це мило! З святом)))"

"Мама! Такий кльовий подарунок!!!! Аж сльози";

"Аааааа які милашества. Це неймовірно, до сліз і мурашок по тілу. З днем народження донечки красиву маму і Сонечку";

"Як це здорово! Всього найкращого вам! Відсвяткуйте добре!";

"Сюрпризи завжди приємно отримувати!";

"Дивлюся на 10-му колі, і сльози розчулення навертаються! Вітаю Вас, Віра, з чудовою подією! Щастя Соні і здійснення всіх добрих мрій!";

"Прекрасні емоції";

"Круто!!! Завжди приємні зустрічі з близькими!";

"Гарненька і на маму схожа";

"Клаасс)) красива дівчинка, з днем Народження її маму) це такий зворушливий момент!" - пишуть підписники.

Сама ж Соня поділилася на своїй сторінці своїм дитячим фото, на якому вона смішно спить в ліжечку.

"Цій маленькій дівчинці сьогодні виповнилося 18", - написала вона.

Віра Брежнєва влаштувала яскравий сюрприз на 18-річчя доньки (відео)Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Нагадаємо, раніше дочка Віри Брежнєвої підкорила сонячним фотосетом в короткому топі.

Ми також писали, що дочка Брежнєвої в купальнику захопила витонченою фігурою - дівчина явно пішла в маму.

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