Чарівність юності: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фотосетом в короткому топі

Фото: Віра Брежнєва з донькою (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня Кіперман засвітила фігуру

Старша дочка співачки Віри Брежнєвої, 17-річна Соня Кіперман, навчатися в США. Дівчина, як дві краплі води схожа на свою знамениту маму і може похвалитися такими ж ідеальними параметрами. Вона із задоволенням ділиться сонячними знімками на тлі американських ландшафтів і демонструє фігуру в купальнику, релаксуючи на лоні природи. В Instagram Соня поділилася порцією знімків, на яких позує в білосніжному короткому топі.

Вбрання ідеально підкреслило її тонку талію і високі груди. Дівчина доповнила повсякденний лук світлими джинсами з високою посадкою. Парочка браслетів, трендові лаконічні сережки-кільця – і образ готовий!

"Чекаю тебе", - підписала один з сонячних кадрів Соня, не вказавши адресата таємничого послання.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Знімки дуже сподобалися підписникам дівчини, вони поспішили написати їй масу компліментів. Навіть мама Соні, Віра Брежнєва залишила для неї красномовні смайли-сердечка.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Красуня Соня", "Неймовірна", "Софія, яка ти красива", "Виросла", "Красуня почтивосемнадцать", "Чарівна Соня", - відзначали коментатори.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Раніше старша дочка Віри Брежнєвої показала ніжний образ в легкому білій сукні, викликавши захват у підписників.

До слова, Соня Кіперман вирішила змінити колір волосся і стати шатенкою, але швидко повернулася до звичного світлого відтінку.