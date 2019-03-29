ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чарівність юності: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фотосетом в короткому топі

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.03.2019 - 11:05
Чарівність юності: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фотосетом в короткому топі
Фото: Віра Брежнєва з донькою (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня Кіперман засвітила фігуру

Старша дочка співачки Віри Брежнєвої, 17-річна Соня Кіперман, навчатися в США. Дівчина, як дві краплі води схожа на свою знамениту маму і може похвалитися такими ж ідеальними параметрами. Вона із задоволенням ділиться сонячними знімками на тлі американських ландшафтів і демонструє фігуру в купальнику, релаксуючи на лоні природи. В Instagram Соня поділилася порцією знімків, на яких позує в білосніжному короткому топі.

Вбрання ідеально підкреслило її тонку талію і високі груди. Дівчина доповнила повсякденний лук світлими джинсами з високою посадкою. Парочка браслетів, трендові лаконічні сережки-кільця – і образ готовий!

"Чекаю тебе", - підписала один з сонячних кадрів Соня, не вказавши адресата таємничого послання.

Чарівність юності: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фотосетом в короткому топі

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Знімки дуже сподобалися підписникам дівчини, вони поспішили написати їй масу компліментів. Навіть мама Соні, Віра Брежнєва залишила для неї красномовні смайли-сердечка.

Чарівність юності: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фотосетом в короткому топі

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Красуня Соня", "Неймовірна", "Софія, яка ти красива", "Виросла", "Красуня почтивосемнадцать", "Чарівна Соня", - відзначали коментатори.

Чарівність юності: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фотосетом в короткому топі

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Раніше старша дочка Віри Брежнєвої показала ніжний образ в легкому білій сукні, викликавши захват у підписників.

До слова, Соня Кіперман вирішила змінити колір волосся і стати шатенкою, але швидко повернулася до звичного світлого відтінку.

Королева пляжу: дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику Чарівна Соня: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фото з Італії
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Віра Брежнєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся