ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ідеальні форми: дочка Брежнєвої в купальнику захопила стрункою фігурою

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2019 - 09:39
Ідеальні форми: дочка Брежнєвої в купальнику захопила стрункою фігурою
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня продемонструвала фотосет біля басейну

Донька популярної співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, незабаром буде святкувати випускний. Дівчина навчається і живе в США, пробує свої сили в модельному бізнесі і навіть встигла освоїти ази акторської професії, а її яскрава зовнішність і схожість зі зірковою мамою забезпечили юній красуні пильну увагу шанувальників. Соня опублікувала в Instagram фото в трендовому купальнику з високою посадкою.

Дівчина демонструє нескінченні стрункі ніжки, позуючи біля басейну і підставивши обличчя лагідному сонечку. Купальник вдало підкреслює її фігуру, акцентуючи увагу на осиній талії.

В якості підпису вона згадала назву пісні Френка Оушена "Рожеве+біле" - Pink+White, натякнувши на колірну гаму свого купального вбрання.

Ідеальні форми: дочка Брежнєвої в купальнику захопила стрункою фігурою

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Крім того, Соня влаштувала атмосферний фотосет в романтичному образі на фоні буйної природи. Вона позувала в білосніжній легкій сукні з коротким рукавом і масивних черевиках. В якості аксесуарів дівчина вибрала лаконічні сережки з каменем і парочку тонких браслетів.

Навіть знаменита мама не змогла пройти повз і залишила пару смайлів з сердечками і коротке, але красномовне "вау!"

Не утрималися від коментарів і підписники дівчини, які зробили їй щирі компліменти.

 

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Чарівна Соня", "Мила", "Яка краса!", "Прекрасна", "Сонечка красуня", "Красуня!" - зазначали вони.

Раніше старша дочка Віри Брежнєвої вирішила поекспериментувати із зовнішністю і змінила колір волосся. Правда, шатенкою Соня була не довго і знову повернулася до звичного блонду.

До речі, Соня Кіперман вразила мережу фото в короткому топі з анімалістичним принтом, що підкреслив її ідеальні вигини.

Чарівна Соня: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фото з Італії "Вся в маму": донька Віри Брежнєвої в короткому топі показала ідеальну фігуру
Новини України Віра Брежнєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся