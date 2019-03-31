Дочь Веры Брежневой с размахом отпраздновала 18-летие в США

Звездная мама специально прилетела на другой континент, чтобы поздравить свою девочку
30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман праздновала важную дату - девушке исполнилось 18 лет. По такому случаю ее звездная мама устроила ей очень приятный сюрприз и неожиданно прилетела в США, где живет и учится ее девочка, чтобы лично поздравить ее. Позже они обе показали в Instagram, как же прошла вечеринка в честь совершеннолетия Софии.
Киперман опубликовала фото и видео с торжества. Девушка красовалась в черном платье с прозрачными вставками и глубоким вырезом на груди и спине.
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
В ролике она задувает свечи на большом торте с надписью Sweet 18, а окружающие весело кричат: "Соня, с днем рождения!". Можно также разглядеть красиво украшенный зал и ведущего с микрофоном.
"Самая счастливая девочка в мире. Спасибо всем, кто разделил этот особенный день со мной, вы для меня важнее всего. Особая благодарность тебе, Вера Брежнева, которая подарила мне жизнь, а еще самая крутая мама на свете. Я люблю тебя", - написала Соня на английском языке.
Видео: Соня Киперман отгуляла 18-летие (instagram.com/sonyaxkiperman)
Вера же поделилась видео-коллажем из совместных фото со своей сестрой, которая также приехала на праздник племянницы. Обе они выглядят очень счастливыми и весело смеются.
"Праздник у девчат) сделали День Рождения @sonyaxkiperman. И мы с сестрой теперь домой", - отметила певица.
Видео: (instagram.com/ververa)
Подписчики поздравляют Соню и ее маму с такой датой и отмечают, что все они просто прекрасно выглядят. Некоторые даже спутали сестру Брежневой с ее дочерью.
Напомним, ранее дочь Веры Брежневой покорила солнечным фотосетом в коротком топе.
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