Довгоногі красуні: Яна Соломко зачарувала яскравим пляжним фото з донькою

Співачка з малятком відмінно проводять час у США
Українська співачка Яна Соломко торік пережила непростий період - вона розлучилася з чоловіком, про що намагалася деякий час не повідомляти публічно, проте інформація все одно виплила назовні. Проте дівчина не сумує - вона знову повернулася на сцену і проводить багато часу з донею Кірою. Зараз вона разом з малям знаходиться в Майамі, де насолоджується теплом і відпочинком на березі океану.
На своїй сторінці в Instagram Яна поділилася барвистим пляжним знімком з Кірою, на якому вони позують на піску, тримаючись за руки. На артистці ефектний синій купальник з високою талією і сонцезахисні окуляри, а мала красується у милому червоно-жовтому костюмчику.
Мама з донькою тримають у руках пластикові відерця і щасливо посміхаються - вони чудово проводять час.
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)
Соломко побажала всім гарних вихідних і звернулася з маленьким проханням.
Шанувальники Яни залишили їм з донькою безліч теплих відгуків, називаючи красунями і відзначаючи, що Кіра явно пішла в маму.
Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)
Нагадаємо, що раніше Яна Соломко з донькою показали як вони розважаються в Стамбулі.