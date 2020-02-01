Довгоногі красуні: Яна Соломко зачарувала яскравим пляжним фото з донькою

Українська співачка Яна Соломко торік пережила непростий період - вона розлучилася з чоловіком, про що намагалася деякий час не повідомляти публічно, проте інформація все одно виплила назовні. Проте дівчина не сумує - вона знову повернулася на сцену і проводить багато часу з донею Кірою. Зараз вона разом з малям знаходиться в Майамі, де насолоджується теплом і відпочинком на березі океану.

На своїй сторінці в Instagram Яна поділилася барвистим пляжним знімком з Кірою, на якому вони позують на піску, тримаючись за руки. На артистці ефектний синій купальник з високою талією і сонцезахисні окуляри, а мала красується у милому червоно-жовтому костюмчику.

Мама з донькою тримають у руках пластикові відерця і щасливо посміхаються - вони чудово проводять час.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Соломко побажала всім гарних вихідних і звернулася з маленьким проханням.

Шанувальники Яни залишили їм з донькою безліч теплих відгуків, називаючи красунями і відзначаючи, що Кіра явно пішла в маму.

Дві красуні, купальник дуже класний

Красиві такі, класне фото

Яночка, ви ідеальна

Яночка у вас відмінна фігура

Ого як малятко витягнулася...

Які красуні! Манюничка підросла так, ніжки мамині!!!!!

Вау які ви красиві,дуже класне фото,ви яскраві

Які класні

Гарнюні

Які довгоногі красуні

Круто, які ви класні

Ий клас

Красотульки

Кирочка напевно дуже любить море

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що раніше Яна Соломко з донькою показали як вони розважаються в Стамбулі.