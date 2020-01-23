Яна Соломко зворушила зізнанням про випробування і милим фото з донькою з Майамі

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Співачка разом з донькою відпочиває у Маямі

Українська співачка Яна Соломко в минулому році пережила непросте розлучення – вона довго приховувала неприємності в родині, хоча шанувальники підозрювали, що на особистому фронті у артистки не все гладко. Дівчина взяла себе в руки і з головою поринула в турботу про донечку Кіру і роботу, адже вона знову повернулася на сцену. До речі, на старий Новий рік Яна разом з донькою полетіла в Майамі, де проводить час біля океану, правда, вони трохи прихворіли, але вже йдуть на поправку. Співачка поділилася в Instagram душевним фото з дівчинкою.

Артистка зважилася також поговорити з підписниками по душам і зізналася, що за останні п'ять років їй довелося пройти чимало випробувань, але зараз вона з оптимізмом дивиться в майбутнє.

"Як же я щаслива, що змогла пройти багато випробувань, які були у мене останні 5 років! Дякую Богу і долі за доньку! У нас з тобою так багато прекрасного попереду. А поки насолоджуємося сонечком у Майамі", - залишила вона підпис під кадром, на якому разом з донькою відображена на пляжі.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Мама і донька наділи спортивні костюми і зручні кросівки і розмістилися на великих дерев'яних стільцях-шезлонгах. На задньому фоні можна побачити пальми і частково великий будинок з відкритим дахом-оглядовим майданчиком.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Шанувальники Яни залишили під постом чимало компліментів та слів підтримки.

Так донька у вас прекрасна і ви хороша мама

Дуже добре, що ти, Яночка, не втратила надію

У вас прекрасна донька, Ви чудово її виховуєте, ви дуже хороша мама

Яке сонячне і насичене фото

Ви такі класні, доня вся в маму

Яна, у вас така гарна донька

Вона у вас така гарна і розумна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Яна Соломко з донькою показали, як вони розважаються в Стамбулі.