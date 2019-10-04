"Живіть майбутнім": Яна Соломко розчулила ніжними фото з донькою

Співачка весь свій час присвячує коханій донечці
Не так давно шанувальники Яни Соломко були приголомшені і засмучені новиною про те, що співачка все ж розлучилася зі своїм чоловіком Олегом Солодуховим і вони вже давно не живуть разом. Однак сама артистка зберегла позитивний настрій і присвячує весь свій вільний час чотирирічній дочці Кірі. На своїй сторінці в Instagram вона ділиться яскравими кадрами і закликає не зациклюватися на минулому.
Так, Яна зводила дитину в басейн, а також на дитячу залізницю.
Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)
Мама і дочка позували біля входу в схожих нарядах - світлих джинсах і сірих пуловерах, при цьому Кіра сидить на паркані, а мама дбайливо обіймає її.
"Живіть тільки майбутнім! Дякуйте всім і за все, що з вами було і йдіть до своїх цілей і мрій! І ще так важливо навчитися радіти щастю інших людей! Згодні? Кохання нам усім", - поділилася Соломко.
Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)
Пізніше артистка також показала фото з їх осінньої прогулянки. Вже явно похолодало, так як мама і дочка одягнені в яскраві курточки. Маленька Кіра виглядає просто чарівно в рожевому вбранні! В руках дівчинка тримає льодяник у вигляді півника, а її мама щасливо посміхається й з любов'ю дивиться на дитину.
Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)
"Ось моє щастя! ...І нехай весь Світ зачекає..." - написала Яна.
Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)
Розчулені підписники співачки поспішили залишити свої відгуки, відзначаючи, що донечка дуже на неї схожа і вони обидві неймовірно милі.
Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)
Нагадаємо, Яна Соломко захопила квітучим зовнішнім виглядом після новини про розлучення з чоловіком.
Раніше Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком Олегом Солодуховим. Співачка зазначила, що це трагедія для сім'ї і особливо для дитини.