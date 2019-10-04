ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Живіть майбутнім": Яна Соломко розчулила ніжними фото з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.10.2019 - 17:31
"Живіть майбутнім": Яна Соломко розчулила ніжними фото з донькою
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Співачка весь свій час присвячує коханій донечці

Не так давно шанувальники Яни Соломко були приголомшені і засмучені новиною про те, що співачка все ж розлучилася зі своїм чоловіком Олегом Солодуховим і вони вже давно не живуть разом. Однак сама артистка зберегла позитивний настрій і присвячує весь свій вільний час чотирирічній дочці Кірі. На своїй сторінці в Instagram вона ділиться яскравими кадрами і закликає не зациклюватися на минулому.

Так, Яна зводила дитину в басейн, а також на дитячу залізницю.

&quot;Живіть майбутнім&quot;: Яна Соломко розчулила ніжними фото з донькою

Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)

Мама і дочка позували біля входу в схожих нарядах - світлих джинсах і сірих пуловерах, при цьому Кіра сидить на паркані, а мама дбайливо обіймає її.

"Живіть тільки майбутнім! Дякуйте всім і за все, що з вами було і йдіть до своїх цілей і мрій! І ще так важливо навчитися радіти щастю інших людей! Згодні? Кохання нам усім", - поділилася Соломко.

&quot;Живіть майбутнім&quot;: Яна Соломко розчулила ніжними фото з донькою

Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)

Пізніше артистка також показала фото з їх осінньої прогулянки. Вже явно похолодало, так як мама і дочка одягнені в яскраві курточки. Маленька Кіра виглядає просто чарівно в рожевому вбранні! В руках дівчинка тримає льодяник у вигляді півника, а її мама щасливо посміхається й з любов'ю дивиться на дитину.

&quot;Живіть майбутнім&quot;: Яна Соломко розчулила ніжними фото з донькою

Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)

"Ось моє щастя! ...І нехай весь Світ зачекає..." - написала Яна.

&quot;Живіть майбутнім&quot;: Яна Соломко розчулила ніжними фото з донькою

Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)

Розчулені підписники співачки поспішили залишити свої відгуки, відзначаючи, що донечка дуже на неї схожа і вони обидві неймовірно милі.

  • Милашки, дуже славні дівчинки
  • У вас дуже мила донька
  • Такі милі, доця копія мамина
  • Дівчата,ви відмінно виглядаєте
  • Ой так, це найбільше щастя
  • Ось так, це ви вірно сказали
  • Дуже красива. Впевнена, що екс-чоловік вже сто разів пошкодував про розлучення.
  • Кажуть живіть справжнім)
  • Які ви гарненькі, стиляги
  • дуже правильні слова!!! Ви велика молодець
  • Ви тут такі красуні
  • Які Ви милі,живіть тільки майбутнім,удачі Вам!!!
  • Які ви класні і шалено милі

&quot;Живіть майбутнім&quot;: Яна Соломко розчулила ніжними фото з донькою

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, Яна Соломко захопила квітучим зовнішнім виглядом після новини про розлучення з чоловіком.

Раніше Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком Олегом Солодуховим. Співачка зазначила, що це трагедія для сім'ї і особливо для дитини.

Яна Соломко захопила квітучим зовнішнім виглядом після новини про розлучення "Трагедія для родини": Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком
Новини України Яна Соломкодочь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся