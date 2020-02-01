Длинноногие красотки: Яна Соломко очаровала ярким пляжным фото с дочкой

Украинская певица Яна Соломко в прошлом году пережила непростой период - она развелась с мужем, о чем старалась некоторое время не сообщать публично, однако информация все равно выплыла наружу. Однако девушка не грустит - она снова вернулась на сцену и проводит много времени с дочуркой Кирой. Сейчас она вместе с малышкой находится в Майами, где наслаждается теплом и отдыхом на берегу океана.

На своей странице в Instagram Яна поделилась красочным пляжным снимком с Кирой, на котором они позируют на песке, держась за руки. На артистке эффектный синий купальник с высокой талией и солнцезащитные очки, а малышка красуется в милом красно-желтом костюмчике.

Мама с дочкой держат в руках пластиковые ведерки и счастливо улыбаются - они явно прекрасно проводят время.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Соломко пожелала всем хороших выходных и обратилась с маленькой просьбой.

Поклонники Яны оставили им с дочкой множество теплых отзывов, называя красотками и отмечая, что Кира явно пошла в маму.

Две красотки, купальник очень классный

Красивые такие, классное фото

Яночка, вы идеальная

Яночка у вас отличная фигура

Ого как малышка вытянулась...

Какие красотки! Манюничка подросла так, ножки мамины!!!!!

Вау какие вы красивые,очень классное фото,вы яркие

Які класні

Гарнюни

Какие красотки длинноногие

Круто, какие вы классные

Ой класс

Красотульки

Кирочка наверное очень любит море

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, что ранее Яна Соломко с дочкой показали, как они развлекаются в Стамбуле.