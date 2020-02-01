Длинноногие красотки: Яна Соломко очаровала ярким пляжным фото с дочкой

Певица с малышкой отлично проводят время в США
Украинская певица Яна Соломко в прошлом году пережила непростой период - она развелась с мужем, о чем старалась некоторое время не сообщать публично, однако информация все равно выплыла наружу. Однако девушка не грустит - она снова вернулась на сцену и проводит много времени с дочуркой Кирой. Сейчас она вместе с малышкой находится в Майами, где наслаждается теплом и отдыхом на берегу океана.
На своей странице в Instagram Яна поделилась красочным пляжным снимком с Кирой, на котором они позируют на песке, держась за руки. На артистке эффектный синий купальник с высокой талией и солнцезащитные очки, а малышка красуется в милом красно-желтом костюмчике.
Мама с дочкой держат в руках пластиковые ведерки и счастливо улыбаются - они явно прекрасно проводят время.
Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)
Соломко пожелала всем хороших выходных и обратилась с маленькой просьбой.
Поклонники Яны оставили им с дочкой множество теплых отзывов, называя красотками и отмечая, что Кира явно пошла в маму.
Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)
Напомним, что ранее Яна Соломко с дочкой показали, как они развлекаются в Стамбуле.