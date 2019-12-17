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"Дівчата-красотулі": Яна Соломко з донькою влаштували веселий шопінг в Стамбулі

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.12.2019 - 16:31
"Дівчата-красотулі": Яна Соломко з донькою влаштували веселий шопінг в Стамбулі
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Співачка поділилася яскравими знімками з малятком

Цієї осені українська співачка Яна Соломко розлучилася з чоловіком, зізнавшись, що вони вже досить давно не живуть разом. У колишнього подружжя підростає маленька дочка Кіра - дівчинка залишилася жити з мамою, яка всебічно її розвиває і намагається проводити разом якомога більше часу. Наприклад, 4-річна дівчинка вже займається балетом і навіть виступала на сцені, а також плаванням.

Напередодні свят Яна вирішила влаштувати їм з донькою невелику відпустку і полетіла з нею в Стамбул. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася атмосферними фото з Кірою і показала, як вони проводять час у турецькому мегаполісі.

На фото мама і донька відображені на тлі купи величезних гарбузів. На одному з кадрів дівчинка дуже забавно позує, вдаючи здивування від їх розмірів.

&quot;Дівчата-красотулі&quot;: Яна Соломко з донькою влаштували веселий шопінг в Стамбулі

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

"Все наряджають ялинки, а ми збираємо урожай в Стамбулі! Ось, вирішили доглянути гарбузика для супчика, шопінг він і в Африці шопінг. До речі, якщо комусь треба дати гарбуза - звертайтеся! Вистачить на всіх!" - з гумором підписала публікацію Соломко.

&quot;Дівчата-красотулі&quot;: Яна Соломко з донькою влаштували веселий шопінг в Стамбулі

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Користувачі мережі поспішили прокоментувати яскраві знімки, залишивши Яні та її малятку багато теплих відгуків.

  • Девчули-красотули!
  • Яка Кирочка мила,фото,просто супер
  • Всю країну можна нагодувати ними
  • Яка Кирочка класна, дівчинка-позитив
  • Клас , Які милашки і красуні
  • Маленьке диво. Таку радість дарує Кіра
  • Фотозона просто шикарна така
  • Принадність, яка красуня
  • Ви такі милі, не можу. принадність
  • Яка краса, вдало відпочити
  • Я так хочу побувати в Стамбулі
  • Ваша дочка просто чудо, така позитивна

&quot;Дівчата-красотулі&quot;: Яна Соломко з донькою влаштували веселий шопінг в Стамбулі

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Раніше Яна Соломко написала пост на підтримку самотніх матусь і розповіла про свою доньку Кіру.

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