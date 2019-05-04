Зухвала Надя Дорофєєва здивувала "чітким" фото

Надя Дорофєєва виставила нове фото із відпочинку
Надя Дорофєєва порадувала своїх дописувачів новою фотографією з відпочинку в Дубаї. Нове фото популярна співачка виклала на своїй сторінці в Instagram.
Фото Дорофєєва зробила зі свого номера. На співачці надіта біла футболка і білосніжна сорочка.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Та коротше", - прокоментувала фотографію Надя.
Користувачі мережі також залишили свої численні коментарі під фото співачки.
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала фото в бікіні і привела в захват навіть Джамалу.
Раніше повідомлялося про те, що Дорофєєва звабила провокативним образом у колготках у сітку і миниюбці.