Зухвала Надя Дорофєєва здивувала "чітким" фото

Надя Дорофєєва порадувала своїх дописувачів новою фотографією з відпочинку в Дубаї. Нове фото популярна співачка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Фото Дорофєєва зробила зі свого номера. На співачці надіта біла футболка і білосніжна сорочка.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Та коротше", - прокоментувала фотографію Надя.

Користувачі мережі також залишили свої численні коментарі під фото співачки.

Щост всі в Дубай дременули;

Надя стрілки навчилася малювати, невже;

Чому така шикарна?

Ой, люблю такі фоточки;

Крута баба;

Такою гарно бути не можна;

Кайфова!

Селфі дочекалися;

Красуня, просто космос;

Найкласніша в світі!

Богиня;

Просто така радість, що ти прокидаєшся в свій день народження і бачиш таку красу;

Красива Надюша;

Я тебе обожнюю;

Краща

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала фото в бікіні і привела в захват навіть Джамалу.

Раніше повідомлялося про те, що Дорофєєва звабила провокативним образом у колготках у сітку і миниюбці.