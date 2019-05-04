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Дерзкая Надя Дорофеева удивила "четким" фото


Надя Дорофеева выставила новое фото с отдыха

Надя Дорофеева порадовала своих подписчиков новой фотографией с отдыха в Дубае. Новое фото популярная певица выложила на своей странице в Instagram.

Фото Дорофеева сделала из своего номера. На певице надета белая футболка и белоснежная рубашка.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Та короче", - прокомментировала фотографию Надя.

Пользователи сети также оставили свои многочисленные комментарии под фото певицы.

  • Что-то все в Дубай умотали;
  • Надя стрелки научилась рисовать, неужели;
  • Почему такая шикарная?
  • Ой, люблю такие фоточки;
  • Крутая баба;
  • Такой красиво быть нельзя;
  • Кайфовая!
  • Селфи дождались;
  • Красотка, просто космос;
  • Самая классная в мире!
  • Богиня;
  • Просто такая радость что ты просыпаешься в свой день рождения и видишь такую красоту;
  • Красивая Надюша;
  • Я тебя обожаю;
  • Лучшая.

Напомним, что Надя Дорофеева показала фото в бикини и привела в восторг даже Джамалу.

Ранее сообщалось о том, что Дорофеева обольстила провокативным образом в колготках в сетку и миниюбке.

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