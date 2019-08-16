"Що з обличчям?": Потапа несподівано переплутали з солістом Rammstein

Співак опублікував кадр, на якому його зовсім не впізнати
Ексцентричний репер та продюсер Потап, який повернувшись з весільної подорожі з Настею Каменських, вже впритул приступив до концертної діяльності, розмістив на своїй сторінці один із знімків свого виступу — кадр викликав неоднозначну реакцію користувачів.
Сильно засмаглий на італійських курортах Потап вийшов на фото не дуже вдало, що відзначили його підписники і навіть позмагалися в дотепності на кого ж він більше схожий, на соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна, дружбу з яким український виконавець завів вже давно або фантастичного персонажа зі старої французької комедії — Фантомаса.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Найкмітливіші навіть запропонували реперу послуги з фотошопу та іншої корекції невдалих фото.
Варто нагадати, що нещодавно Потап здивував своїх підписників оригінальним рішенням щодо своєї зачіски. "Питання з волоссям вирішено" — зраділи фолловери.
Дружина продюсера Настя Каменських показує не лише робочі моменти і професійні кадри з Потапом, але і публікує буденні фото з спільних пробіжок подружньої пари.
А ще, нещодавно ми дізналися, кого ж з свого оточення Настя Каменських вважає своїм найкращим другом.