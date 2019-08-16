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"Що з обличчям?": Потапа несподівано переплутали з солістом Rammstein

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.08.2019 - 14:56
"Що з обличчям?": Потапа несподівано переплутали з солістом Rammstein
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Співак опублікував кадр, на якому його зовсім не впізнати

Ексцентричний репер та продюсер Потап, який повернувшись з весільної подорожі з Настею Каменських, вже впритул приступив до концертної діяльності, розмістив на своїй сторінці один із знімків свого виступу — кадр викликав неоднозначну реакцію користувачів.

Сильно засмаглий на італійських курортах Потап вийшов на фото не дуже вдало, що відзначили його підписники і навіть позмагалися в дотепності на кого ж він більше схожий, на соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна, дружбу з яким український виконавець завів вже давно або фантастичного персонажа зі старої французької комедії — Фантомаса.

&quot;Що з обличчям?&quot;: Потапа несподівано переплутали з солістом Rammstein

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

  • Я взагалі на початку вирішила, що це Тілль Линдеманн з Рамштайна соліст, ну і гримм тут у Потапа
  • На фантомаса тут схожий
  • Потап: я не я коли голодний
  • Це хто скаче взагалі? Птп, ти??? Horror song sounds...
  • Фантомааас!!!!)))))))))
  • Красень!
  • Демон
  • А хто на фото?
  • Дядько, шо з особою
  • Потап скоро лусне!
  • Міккі Рурк, ти?))
  • Це Ви чи фотошоп?!
  • Як-то навіть на себе не схожі
  • Що з обличчям?

Найкмітливіші навіть запропонували реперу послуги з фотошопу та іншої корекції невдалих фото.

Варто нагадати, що нещодавно Потап здивував своїх підписників оригінальним рішенням щодо своєї зачіски. "Питання з волоссям вирішено" — зраділи фолловери.

Дружина продюсера Настя Каменських показує не лише робочі моменти і професійні кадри з Потапом, але і публікує буденні фото з спільних пробіжок подружньої пари.

А ще, нещодавно ми дізналися, кого ж з свого оточення Настя Каменських вважає своїм найкращим другом.

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