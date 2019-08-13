"Добуваємо ендорфін": Каменських показала свій бадьорий ранок з Потапом

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Зіркова парочка почала свій ранок з тренування в Ботсаду

Настя Каменських багато часу і сил вклала в свою фігуру, тому співачка не дозволяє собі надто розслаблятися і намагається підтримувати форму. Так, навіть під час весільної подорожі по Сардинії і Корсиці, яку їй нещодавно організував коханий чоловік Потап, вона не переривала тренувань і регулярно показувала шанувальникам ранкові пробіжки й заняття у залі. Звичайно ж, вона продовжує в тому ж дусі і після повернення в Київ.

До того ж, нерідко компанію Насті складає і новоспечений чоловік. Так вийшло і на цей раз! На своїй сторінці в Instagram Каменських показала, як вони почали ранок вівторка. Разом з Потапом, а також тренером Андрієм Хомицьким вони о 6 ранку вже були в Ботанічному саду в Києві, де провели, за словами артистки, вельми цікаве тренування.

Для такого бадьорого ранку співачка вибрала чорні лосини, вільну чорну футболку і кросівки, а на поясі в неї модна сумка-бананка. Потап також красується у спортивних шортах і футболці. Компанію їм також склали дві чорні собачки. На знімку Настя присіла на асфальті, вказуючи руками на песиків, а Потап і тренер стоять позаду неї. Цікаво, що в обох артистів в руках тенісні ракетки - так що, ймовірно, вони почали ранок з тенісу або бадмінтону.

Фото: Настя Каменських і Потап на тренуванні (instagram.com/kamenskux)

"6:00 Ботанічний сад. Ми з пацанами добуваємо ендорфін і рятуємося від поганого настрою ( ну, я рятуюся ) @khomytskyi_official спасибі велике за ранок, була дуже цікава тренька! І ви, дорогі друзі, теж зовсім скоро зможете її побачити! Там @realpotap сальто крутить. вері сун..." - заінтригувала фоловерів Каменських.

Фанати хвалять Настю і Потапа за таку старанність і дякують за відмінну мотивацію. Деяким навіть здалося, що співачка вагітна.

Молодці, раннє пробудження - гарантія гарного настрою на весь день!!!

Дуже підтримую спорт з ранку! Розумничка!

Настя, гідний приклад своїм шанувальникам! 6 ранку вже на спорт. Удачі вам!

Мені здалося що вона вагітна?)

Красива

Ти найкраща

Я думаю Потапу вистачить худнути!

Добрий ранок Настя

Настя ,яка ви чудова пара з Льошею, я раділа за вас в далечінь вашого весілля так ніби ви мені родичі, будьте найщасливіші

Ви молодці

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських в білосніжному купальнику знову "засвітила" апетитні форми. Співачка наголосила, що повертається в Україну з "величезним списком ідей".

Також Настя Каменських несподівано зізналася, хто її найближчий друг. Звичайно ж, це Потап! Співачка звернулася до фанатів з напутніми словами:

"Коли ви зі своїм чоловіком справжні друзі – цінуйте це. Вам неймовірно пощастило! Поділіться зі мною, чи є у вас такий?".

Крім того, Настя Каменських захопила в подорож цілу колекцію купальників, які демонструвала на спокусливих фото в Instagram.