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"Питання з волоссям вирішено": Потап вразив мережу екстравагантною "зачіскою"

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.08.2019 - 10:28
"Питання з волоссям вирішено": Потап вразив мережу екстравагантною "зачіскою"
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Продюсер не перестає дивувати своєю оригінальністю

Потапу не займати почуття гумору. Причому выражаетя це не тільки в його творчості з двозначними текстами пісень, які змушують посміхнутися навіть саму серйозну публіку, але й в повсякденному життя. Репер не боїться по-доброму сміятися над іншими і собою, а його оригінальність завжди знаходить відгук у аудиторії. Так, Потап опублікував в Instagram кумедне фото, на якому постав перед прихильниками з екстравагантною "зачіскою".

Продюсер красувався на знімку з дротиками-присосками, більше схожими на бігуді на голові. Незворушний вираз обличчя тільки додав атмосферності знімку. "#Воставшиеизада" - залишив він недвозначний хештег.

Шанувальники тут же почали коментувати кардинальну зміну іміджу Потапа. Вони порівнювали репера то з лідером гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном, то з їжачком і навіть жартома припустили, що таким оригінальним способом він налагоджує зв'язок з космосом.

&quot;Питання з волоссям вирішено&quot;: Потап вразив мережу екстравагантною &quot;зачіскою&quot;

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

  • Зв'язок з космосом
  • Бігуді
  • Майже дреди!
  • Їжачок в тумані
  • Замість стрижки
  • Шикардос
  • А–ха-ха... Потап-їжачок
  • Настя навчилася стріляти
  • Гуморист
  • Бігуді?
  • Питання з волоссям вирішено
  • Олексій, Вам йде
  • Рамштайн
  • Ліндеманн на мінмалках
  • Застреляли з іграшкового пістолета

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських показала Потапа в кумедному образі і зробила зізнання про нього.

Також Потап похвалився природною засмагою, позуючи на яхті під час подорожі по Італії. Шанувальники навіть назвала репера "морським вовком".

"Одне ціле": романтичні Потап і Каменських влаштували променад по вуличках Сардинії "Зіпсував фото": Потап потішив "невдалим" кадром з Каменських в Італії
Новини України Потап
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