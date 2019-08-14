"Питання з волоссям вирішено": Потап вразив мережу екстравагантною "зачіскою"

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Продюсер не перестає дивувати своєю оригінальністю

Потапу не займати почуття гумору. Причому выражаетя це не тільки в його творчості з двозначними текстами пісень, які змушують посміхнутися навіть саму серйозну публіку, але й в повсякденному життя. Репер не боїться по-доброму сміятися над іншими і собою, а його оригінальність завжди знаходить відгук у аудиторії. Так, Потап опублікував в Instagram кумедне фото, на якому постав перед прихильниками з екстравагантною "зачіскою".

Продюсер красувався на знімку з дротиками-присосками, більше схожими на бігуді на голові. Незворушний вираз обличчя тільки додав атмосферності знімку. "#Воставшиеизада" - залишив він недвозначний хештег.

Шанувальники тут же почали коментувати кардинальну зміну іміджу Потапа. Вони порівнювали репера то з лідером гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном, то з їжачком і навіть жартома припустили, що таким оригінальним способом він налагоджує зв'язок з космосом.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Зв'язок з космосом

Бігуді

Майже дреди!

Їжачок в тумані

Замість стрижки

Шикардос

А–ха-ха... Потап-їжачок

Настя навчилася стріляти

Гуморист

Бігуді?

Питання з волоссям вирішено

Олексій, Вам йде

Рамштайн

Ліндеманн на мінмалках

Застреляли з іграшкового пістолета

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських показала Потапа в кумедному образі і зробила зізнання про нього.

Також Потап похвалився природною засмагою, позуючи на яхті під час подорожі по Італії. Шанувальники навіть назвала репера "морським вовком".