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"Что с лицом?": Потапа неожиданно перепутали с солистом Rammstein

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.08.2019 - 14:56
"Что с лицом?": Потапа неожиданно перепутали с солистом Rammstein
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Певец опубликовал кадр, на котором его совсем не узнать

Эксцентричный репер и продюсер Потап, который вернувшись из свадебного путешествия с Настей Каменских, уже в плотную приступил к концертной деятельности, разместил на своей странице один из снимков своего выступления — кадр вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

Сильно загоревший на итальянских курортах Потап получился на фото не очень удачно, что отметили его подписчики и даже посоревновались в остроумии на кого же он больше похож, на солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, дружбу с которым украинский исполнитель завел уже давно или фантастического персонажа из старой французской комедии — Фантомаса.

&quot;Что с лицом?&quot;: Потапа неожиданно перепутали с солистом Rammstein

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

  • Я вообще в начале решила что это Тилль Линдеманн из Рамштайна солист, ну и гримм тут у Потапа
  • На фантомаса здесь похож
  • Потап: я не я коли голодний
  • Это кто скачет вообще? Птп, ты??? Horror song sounds...
  • Фантомааас!!!!)))))))))
  • Красавчик!
  • Демон
  • А кто на фото?
  • Дядя, шо с лицом
  • Потап скоро лопнет!
  • Микки Рурк, ты?))
  • Это Вы или фотошоп?!
  • Как-то даже на себя не похожы
  • Що з обличчям?

Самые находчивые даже предложили реперу услуги по фотошопу и другой коррекции неудачных фото.

Стоит напомнить, что недавно Потап удивил своих подписчиков оригинальным решением касательно своей прически. "Вопрос с волосами решен" — обрадовались фолловеры.

Супруга продюсера Настя Каменских показывает не только рабочие моменты и профессиональные кадры с Потапом, но и публикует будничные фото с совместных пробежек супружеской пары.

А еще, недавно мы узнали, кого же из своего окружения Настя Каменских считает совим самым лучшим другом.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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