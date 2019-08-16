"Что с лицом?": Потапа неожиданно перепутали с солистом Rammstein

Певец опубликовал кадр, на котором его совсем не узнать
Эксцентричный репер и продюсер Потап, который вернувшись из свадебного путешествия с Настей Каменских, уже в плотную приступил к концертной деятельности, разместил на своей странице один из снимков своего выступления — кадр вызвал неоднозначную реакцию пользователей.
Сильно загоревший на итальянских курортах Потап получился на фото не очень удачно, что отметили его подписчики и даже посоревновались в остроумии на кого же он больше похож, на солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, дружбу с которым украинский исполнитель завел уже давно или фантастического персонажа из старой французской комедии — Фантомаса.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Самые находчивые даже предложили реперу услуги по фотошопу и другой коррекции неудачных фото.
Стоит напомнить, что недавно Потап удивил своих подписчиков оригинальным решением касательно своей прически. "Вопрос с волосами решен" — обрадовались фолловеры.
Супруга продюсера Настя Каменских показывает не только рабочие моменты и профессиональные кадры с Потапом, но и публикует будничные фото с совместных пробежек супружеской пары.
А еще, недавно мы узнали, кого же из своего окружения Настя Каменских считает совим самым лучшим другом.