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"Я твоя, коханий": Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.08.2019 - 10:57
"Я твоя, коханий": Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Зіркова пара влаштувала собі другий медовий місяць на Сардинії

Зоряна подружня пара Настя Каменських і Потап продовжує насолоджуватися своїм другим медовим місяцем, який вони влаштували на італійському острові Сардинія. Адже відразу після весілля у них вийшло провести всього лише тиждень у Туреччині через робочі графіки, так що тепер артисти із задоволенням надолужують згаяне, насолоджуючись відпочинком на пляжі і яхті і прогулянками по мальовничих містечках. На своїй своїй сторінці в Instagram Настя показала барвисті фото з поїздки з коханим на острів Ла Маддалена.

Для поїздки співачка вибрала стильне помаранчеве плаття довжиною нижче коліна, прикрашена принтом у вигляді чорно-білих квітів. Вона зібрала волосся в красиву зачіску, а також доповнила образ босоніжками на підборах і чорним клатчем.

&quot;Я твоя, коханий&quot;: Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії

Фото: Настя Каменських в Італії (instagram.com/kamenskux)

Каменських позувала на березі моря і на вуличках старовинного містечка, а також з коханим чоловіком Потапом. Останній відправився на прогулянку в білих шортах і світлій лляній сорочці, а також чорних кросівках.

&quot;Я твоя, коханий&quot;: Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії&quot;Я твоя, коханий&quot;: Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії

Фото: Настя Каменських і Потап в Італії (instagram.com/kamenskux)

"Io sono tua, amore", - зворушливо написала Настя, що перекладається з італійської як "Я твоя, коханий".

&quot;Я твоя, коханий&quot;: Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії

Фото: Настя Каменських і Потап в Італії (instagram.com/kamenskux)

А спільний кадр з Потапом вона підписала так: "З гарним хлопцем", - теж по-італійськи.

&quot;Я твоя, коханий&quot;: Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії

Фото: Настя Каменських і Потап в Італії (instagram.com/kamenskux)

Фолловери поспішили залишити артистці і її чоловікові безліч компліментів і теплих слів.

  • Дуже гарна...
  • Загадкова Корсиканка. Дружина маффиози .А все інше вже не важливо .Головне красиво і з родзинкою як завжди
  • Крутий образ і кльове сукню
  • Як завжди прекрасна Настя
  • Іспанська принцеса
  • Краща
  • В одязі набагато крутіше.
  • Плаття вогонь
  • Беліссімо....)
  • найкращі і красиві
  • Він прям тут на італійця став різко схожий!! Засмаглі, відпочилі, працювали багато от і заслужили такий шикарний відпустку! Всіх благ вам
  • Які ви красиві
  • Гарненькі!!! Щастя вам!!
  • Хлопці ви криті!!! Настуся ви сліпуча красуня!!!
  • - Гарна пара, ви просто створені одне для одного, аж око радіє

&quot;Я твоя, коханий&quot;: Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії&quot;Я твоя, коханий&quot;: Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії

Скріншот комментариеа (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських спокусила апетитними формами у відвертому бікіні на яскравому фото з Сардинії.

Раніше Настя Каменських зачарувала мережу романтичним знімком з Потапом, який вона забавно підписала: "Я тобі шорти, ти мені черевики! Я тебе в вушко, ти мене в спинку".

Також Настя Каменських спантеличила мережу постільною кадром з подругою на відпочинку в Італії.

"Ідеальна фігура!" Каменських спокусила апетитними формами в відвертому бікіні "Світиться від щастя": Каменських зачарувала сімейною ідилією на відпочинку з Потапом
Новини України Настя КаменськихПотапотдых
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