Настя Каменських несподівано зізналася, хто її найближчий друг

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла, що відчуває поруч з близьким другом

Настя Каменських днями повернулася з весільної подорожі по Середземному морю, яку організував її чоловік Потап. Пара вдосталь накупалася на мальовничих пляжах, відмінно засмагла і провела незабутні хвилини на вуличках Сардинії. Зараз, поки зіркове подружжя намагається налаштуватися на робочий ритм, Настя вирішила зізнатися своїм підписникам хто ж той чоловік, якого вона вважає своїм найкращим другом.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Любов і дружба завжди йдуть рука об руку", - розповіла співачка в своєму Instagram, - "Безцінне, коли твій чоловік ще й твій кращий друг. Тільки тоді ви відчуваєте спектр самих щирих і неймовірних емоцій! Ви ділитися сокровенним, надихаєте один одного, чи відчуваєте щастя в кожній хвилині. І звичайно ж бавитися, посміхаєтеся, дурачитесь і смієтеся до упаду. Як ми з @realpotap на цьому фото".

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Крім того, вона звернулася до фанів з напутніми словами:

"Коли ви зі своїм чоловіком справжні друзі – цінуйте це. Вам неймовірно пощастило! Поділіться зі мною, чи є у вас такий?".

Шанувальники творчості NK визнали, що міцна дружба з коханим чоловіком — це велике щастя і розповіли, хто їх найближчий друг.

У мене є кіт...

То поки дітей немає, а потім жартів трохи поменшає, дурачитися більше всіх буде дитя

Однозначно Настя!!! ти на всі мільйон відсотків права) звичайно є і це безцінне

це велике щастя....а ось в жіночу дружбу я не вірю

Боже)) що за Дензель Вашингтон))) Потапу залік)) половина повинна бути всім) другом, коханцем навіть власним рабом негром) або президентом

і мені пощастило - друг і чоловік в одній особі вже більше 10 років

так))) ми в темі з коханим чоловіком

Ошатний

Нагадаємо, що з романтичної подорожі на честь медового місяця знаменита пара привезла масу вражень і красивих фото. Настя позувала на тлі італійських будиночків у вражаючих нарядах.

А ще, знаменита співачка спокушала підписників соковитими формами в білосніжному бікіні.

Крім того, Настя Каменських захопила в подорож цілу колекцію купальників, які демонструвала на спокусливих фото в Instagram.