ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Настя Каменських несподівано зізналася, хто її найближчий друг

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.08.2019 - 13:39
Настя Каменських несподівано зізналася, хто її найближчий друг
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла, що відчуває поруч з близьким другом

 Настя Каменських днями повернулася з весільної подорожі по Середземному морю, яку організував її чоловік Потап. Пара вдосталь накупалася на мальовничих пляжах, відмінно засмагла і провела незабутні хвилини на вуличках Сардинії. Зараз, поки зіркове подружжя намагається налаштуватися на робочий ритм, Настя вирішила зізнатися своїм підписникам хто ж той чоловік, якого вона вважає своїм найкращим другом.

Настя Каменських несподівано зізналася, хто її найближчий друг

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Любов і дружба завжди йдуть рука об руку", - розповіла співачка в своєму Instagram, - "Безцінне, коли твій чоловік ще й твій кращий друг. Тільки тоді ви відчуваєте спектр самих щирих і неймовірних емоцій! Ви ділитися сокровенним, надихаєте один одного, чи відчуваєте щастя в кожній хвилині. І звичайно ж бавитися, посміхаєтеся, дурачитесь і смієтеся до упаду. Як ми з @realpotap на цьому фото".

Настя Каменських несподівано зізналася, хто її найближчий друг

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

 Крім того, вона звернулася до фанів з напутніми словами:
 "Коли ви зі своїм чоловіком справжні друзі – цінуйте це. Вам неймовірно пощастило! Поділіться зі мною, чи є у вас такий?".

Шанувальники творчості NK визнали, що міцна дружба з коханим чоловіком — це велике щастя і розповіли, хто їх найближчий друг.

  • У мене є кіт...
  • То поки дітей немає, а потім жартів трохи поменшає, дурачитися більше всіх буде дитя
  • Однозначно Настя!!! ти на всі мільйон відсотків права) звичайно є і це безцінне
  • це велике щастя....а ось в жіночу дружбу я не вірю
  • Боже)) що за Дензель Вашингтон))) Потапу залік)) половина повинна бути всім) другом, коханцем навіть власним рабом негром) або президентом
  • і мені пощастило - друг і чоловік в одній особі вже більше 10 років
  • так))) ми в темі з коханим чоловіком
  • Ошатний
 

 Нагадаємо, що з романтичної подорожі на честь медового місяця знаменита пара привезла масу вражень і красивих фото. Настя позувала на тлі італійських будиночків у вражаючих нарядах.

 А ще, знаменита співачка спокушала підписників соковитими формами в білосніжному бікіні.

 Крім того, Настя Каменських захопила в подорож цілу колекцію купальників, які демонструвала на спокусливих фото в Instagram.

"Морський вовк": Потап похвалився среднеземноморскою засмагою на яхті "Ох, ти": Каменських в Італії блиснула стрункими ніжками в міні-шортах
Новини України Настя КаменськихПотапсвадьба
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся