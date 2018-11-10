Аніта Луценко розповіла, наскільки ефективні "суперсредства для схуднення

Фото: (instagram.com/anitasporty)

Луценко вважає, що таблетки, пояси, жіросжігателі та інші засоби дають лише тимчасовий і малопомітний ефект

Головний тренер фітнес країни Аніта Луценко, яка нещодавно в незвичайному платті блиснулв спортивними ніжками, розповіла, наскільки ефективні так звані "суперзасоби" для схуднення. Про те, як досягти по-справжньому підтягнутою і стрункою фігури вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо людина шукає способи схуднення у: таблетках, поясах, кремах, сауні, масажі, чаях, водоростях, жироспалювачах, воді з лимоном, ягодах, голодуванні, дієтах, спецпродуктах і спецчасу для занять і т. д... або засоби конспірації: стягуючі штуки, які візуально змінюють реальну картинку, то ФІГ ВАМ!!! Це просто віра в казку і небажання брати відповідальність за своє тіло і просто попрацювати над собою!" — вважає Луценко.

Вона також додала, що основою ефективного схуднення є правильне харчування, а не виснажливі дієти і повна відмова від солодкого і жирного.

"Багатьох прикро вражу! Але якщо немає ПРАВИЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ (не дієти, не 1000 ккал, не відсутність цукру і жиру, а саме нормального повноцінного харчування) + регулярних тренувань (ну або ок, активного ворушіння протягом дня) то знову ФІГ ВАМ! Нічого не станеться! Точніше станеться, але це такий мізерний і нетривалий ефект, що просто трата часу і грошей!" — пише вона.

Луценко також зазначила, що "суперзасоби" для схуднення є маркетинговим продуктом, який спрямований тільки на заробіток.

"Якщо порахувати скільки йде в світі грошей на "суперзасоби", то думаю можна очманіти! Все просто і складно одночасно! Бажаю всім, не вестися на "лохоторон" при бажанні змінитися. Казки читайте дітям, а самі працюйте над собою і своїм способом життя! А якщо немає бажання працювати, то розслабтеся і отримуйте повне задоволення від періоду "та пішло воно все, хочу і їм і нічого не роблю"! Життя різне і всі періоди важливі!" — додала фітнес-інструктор.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/anitasporty

До публікації Аніта прикріпила селфи.

Фото: (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, що Аніту Луценко обікрали і викрали її автомобіль.

Також ми писали, що Аніта Луценко розповіла, як проводить відпочинок.

Відео: (video.rbc.ua)