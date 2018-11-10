ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Аніта Луценко розповіла, наскільки ефективні "суперсредства для схуднення

Lite » Зірки 10.11.2018 - 11:44
Фото: (instagram.com/anitasporty)
Фото: (instagram.com/anitasporty)

Луценко вважає, що таблетки, пояси, жіросжігателі та інші засоби дають лише тимчасовий і малопомітний ефект

Головний тренер фітнес країни Аніта Луценко, яка нещодавно в незвичайному платті блиснулв спортивними ніжками, розповіла, наскільки ефективні так звані "суперзасоби" для схуднення. Про те, як досягти по-справжньому підтягнутою і стрункою фігури вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо людина шукає способи схуднення у: таблетках, поясах, кремах, сауні, масажі, чаях, водоростях, жироспалювачах, воді з лимоном, ягодах, голодуванні, дієтах, спецпродуктах і спецчасу для занять і т. д... або засоби конспірації: стягуючі штуки, які візуально змінюють реальну картинку, то ФІГ ВАМ!!! Це просто віра в казку і небажання брати відповідальність за своє тіло і просто попрацювати над собою!" — вважає Луценко.

Вона також додала, що основою ефективного схуднення є правильне харчування, а не виснажливі дієти і повна відмова від солодкого і жирного.

"Багатьох прикро вражу! Але якщо немає ПРАВИЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ (не дієти, не 1000 ккал, не відсутність цукру і жиру, а саме нормального повноцінного харчування) + регулярних тренувань (ну або ок, активного ворушіння протягом дня) то знову ФІГ ВАМ! Нічого не станеться! Точніше станеться, але це такий мізерний і нетривалий ефект, що просто трата часу і грошей!" — пише вона.

Луценко також зазначила, що "суперзасоби" для схуднення є маркетинговим продуктом, який спрямований тільки на заробіток.

"Якщо порахувати скільки йде в світі грошей на "суперзасоби", то думаю можна очманіти! Все просто і складно одночасно! Бажаю всім, не вестися на "лохоторон" при бажанні змінитися. Казки читайте дітям, а самі працюйте над собою і своїм способом життя! А якщо немає бажання працювати, то розслабтеся і отримуйте повне задоволення від періоду "та пішло воно все, хочу і їм і нічого не роблю"! Життя різне і всі періоди важливі!" — додала фітнес-інструктор.

Аніта Луценко розповіла, наскільки ефективні &quot;суперсредства для схуднення

Скріншот поста аккаунта instagram.com/anitasporty

До публікації Аніта прикріпила селфи.

Аніта Луценко розповіла, наскільки ефективні &quot;суперсредства для схуднення

Фото: (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, що Аніту Луценко обікрали і викрали її автомобіль.

Також ми писали, що Аніта Луценко розповіла, як проводить відпочинок.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Аніта Луценкоправильное питаниездоровьеспортсхуднення
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся