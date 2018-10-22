"Наш рай на троих": Анита Луценко рассказала, как проводит отдых

Фото: коллаж РБК-Украина

Сегодня встретили фламинго и на завтрак пришли полные впечатлений, поделилась эмоциями Анита

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как она вместе с мужем и дочкой Мией проводит отдых отдых на Доминикане. Яркие фото она опубликовала в своем Instagram.

"Наконец-то наш рай на троих", - отметила Анита

Фото: скрин: instagram.com/anitasporty

Также она рассказала, что рано утром перед завтраком встретила фламинго. Вместе с дочкой она покормили красивую элегантную птицу.

скрин: instagram.com/anitasporty

"8 часовая разница во времени - это вам не хухры-мухры, нооо! Мы неисправимо позитивно мыслим и утром, когда все месте с Мией во главе в 4:30 готовы вставать, а на улице темно! Встаем и идем искать приключения. Сегодня встретили фламинго и к 7:30 на завтрак пришли полные впечатлений", - поделилась эмоциями Анита.

Фото: скрин: instagram.com/anitasporty

В комментариях к фото подписчики Луценко высказывают восхищение видами Доминиканы и желают известному фитнес-тренеру хорошего отдыха и приятных, красочных впечатлений:

"Красота";

"Хорошего отдыха! Сходите посмотреть фламинго на гольф-поля, они там ручные";

"Как классно, что вы хоть редко, но бываете втроем";

"Мы тут с мужем решили, почему в Танцы вернули боксера, у Аниты уже были билеты на руках, Маша отказалась, больше некого было";

"Как я за вас рада!!!! Хорошего отдыха!!! Наслождайтесь семьей!!! Здоровья вам, приятных и красочных впечатлений!!!!!";

"Очень красиво, хорошо вам отдохнуть с малышкой, напишите где вы, или когда вернетесь, тоже хочу, с мужем и доченькой на отдых"...

скрин: instagram.com/anitasporty

Как сообщалось, фитнес-тренер Анита Луценко ответила на популярный вопрос среди тех, кто берется за свое тело и здоровье, а ожидаемого результата нет.

Напомним, что ранее Анита Луценко в рамках челенджа 14 дней без сладкого опубликовала видеоурок, в котором подробно объяснила, как подчеркнуть талию, а также сделать упругими ягодицы и стройные ножки. Также она показала сразу два упражнения: для мышц живота и ровной осанки, а также для подтянутой внутренней поверхности ног — многие знают, что это одна из наиболее сложных "зон".

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Видео: РБК-Украина