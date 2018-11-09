Анита Луценко в необычном платье блеснула спортивными ножками

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Поклонники Луценко отметили, что в этом платье она выглядит роскошно

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, которая также показала свои танцевальные таланты на шоу Танцы со звездами 2018, похвасталась получением премии от престижного глянца. При этом Луценко успела показать не только награду, но и свои стройные ножки, которыми фитнес-тренер блеснула непосредственно во время официального мероприятия.

Так, на своей instagram-страничке Луценко опубликовала сразу серию фотографий в роскошном атласном платье цвета слоновой кости. Платье оригинального кроя выгодно подчеркивает тонкую талию Луценко, а также оголяет плечо.

На одном из фото Анита также показала стройные ноги. К слову, ранее Луценко показала эффективное упражнение для упругих ягодиц.

Анита Луценко во время церемонии ELLE Style Awards 2018 (фото: instagram.com/anitasporty)

Отмечается, что Анита Луценко посетила церемонию награждения ELLE Style Awards 2018, в рамках которой фитнес-тренер победила в номинации "Вдохновение года".

"Спасибо вам, что вдохновляете вдохновлять! Как вчера я и сказала со сцены, я обожаю обниматься на улице или в кафе с людьми, что благодарят за свои перемены. Это невероятное ощущение — знать, что ты делаешь даже незнакомых людей чуть счастливей. Это то, что вдохновляет меня", — поделилась эмоциями Анита Луценко.

Стройная Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Подписчики фитнес-тренера поспешили оставить ей свои восторженные отзывы по поводу ее наряда, а также поздравить с получением важной премии.

"Поздравляю! Черпаю вдохновение в мотивирующих постах людей, которые сами себя сделали, превозмогая все препятствия! Спасибо вам!" — пишет oksanashkul.

"Вдохновение в таких успешных людях как Вы. Вы — пример и огромная мотивация. Спасибо, что есть такая Анита", — благодарит icot_kate.

"Анита, спасибо Вам! Вы настоящая муза", — поддерживает andrewdunaev.

"Какое божественное платье", — восхищается tatjana_strauch.

"Восхитительно выглядите, очень стильное платье", — также пишет terekhova_76.

"Я Вас поздравляю! Это 200% Ваша номинация! Успехов Вам! Выглядите шикарно!" — подчеркивает eoptovets.

"Какая Вы красивая", — отмечает solne4naia_inno4ka.

Скриншот комментариев: instagram.com/anitasporty

Напомним, свой отпуск Анита Луценко вместе с семьей решила провести на Доминикане. Однако во время отдыха ее столичную квартиру "обчистили", а машину угнали. Луценко отметила, что воры даже всю забрали обувь ее мужа.

Хотя бы яркие фотографии с отдыха Аниты Луценко продолжают дарить тепло и вдохновение.

Видео: РБК-Украина