Анита Луценко в необычном платье блеснула спортивными ножками

Поклонники Луценко отметили, что в этом платье она выглядит роскошно
Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, которая также показала свои танцевальные таланты на шоу Танцы со звездами 2018, похвасталась получением премии от престижного глянца. При этом Луценко успела показать не только награду, но и свои стройные ножки, которыми фитнес-тренер блеснула непосредственно во время официального мероприятия.
Так, на своей instagram-страничке Луценко опубликовала сразу серию фотографий в роскошном атласном платье цвета слоновой кости. Платье оригинального кроя выгодно подчеркивает тонкую талию Луценко, а также оголяет плечо.
На одном из фото Анита также показала стройные ноги. К слову, ранее Луценко показала эффективное упражнение для упругих ягодиц.
Анита Луценко во время церемонии ELLE Style Awards 2018 (фото: instagram.com/anitasporty)
Отмечается, что Анита Луценко посетила церемонию награждения ELLE Style Awards 2018, в рамках которой фитнес-тренер победила в номинации "Вдохновение года".
"Спасибо вам, что вдохновляете вдохновлять! Как вчера я и сказала со сцены, я обожаю обниматься на улице или в кафе с людьми, что благодарят за свои перемены. Это невероятное ощущение — знать, что ты делаешь даже незнакомых людей чуть счастливей. Это то, что вдохновляет меня", — поделилась эмоциями Анита Луценко.
Стройная Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Подписчики фитнес-тренера поспешили оставить ей свои восторженные отзывы по поводу ее наряда, а также поздравить с получением важной премии.
"Поздравляю! Черпаю вдохновение в мотивирующих постах людей, которые сами себя сделали, превозмогая все препятствия! Спасибо вам!" — пишет oksanashkul.
"Вдохновение в таких успешных людях как Вы. Вы — пример и огромная мотивация. Спасибо, что есть такая Анита", — благодарит icot_kate.
"Анита, спасибо Вам! Вы настоящая муза", — поддерживает andrewdunaev.
"Какое божественное платье", — восхищается tatjana_strauch.
"Восхитительно выглядите, очень стильное платье", — также пишет terekhova_76.
"Я Вас поздравляю! Это 200% Ваша номинация! Успехов Вам! Выглядите шикарно!" — подчеркивает eoptovets.
"Какая Вы красивая", — отмечает solne4naia_inno4ka.
Скриншот комментариев: instagram.com/anitasporty
Напомним, свой отпуск Анита Луценко вместе с семьей решила провести на Доминикане. Однако во время отдыха ее столичную квартиру "обчистили", а машину угнали. Луценко отметила, что воры даже всю забрали обувь ее мужа.
Хотя бы яркие фотографии с отдыха Аниты Луценко продолжают дарить тепло и вдохновение.
Видео: РБК-Украина