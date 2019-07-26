Ані Лорак блиснула пишними грудьми в напівпрозорому платті

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка показала ефектний образ з фестивалю в Баку

З 25 по 28 липня у столиці Азербайджану Баку проходить міжнародний музичний фестиваль "Жара", де виступлять у тому числі і деякі українські виконавці. У їх числі і скандальна співачка Ані Лорак. Раніше схудла артистка зачарувала шанувальників повсякденним білосніжним образом, тепер же вирішила показати свій шикарний наряд для виходу на сцену.

На своїй сторінці в Instagram Кароліна опублікувала знімок в розкішній сукні з пишною спідницею. Примітно, що наряд зроблений з напівпрозорої тканини і прикрашений білим мереживом, і через нього чудово проглядаються обриси тіла співачки.

Верхня частина сукні зроблена у вигляді корсету, який вигідно підкреслив і без того пишні груди Лорак. Шлейки ж ефектного наряду кокетливо приспущені на плечі. Доповнили образ масивні сережки, розпущене волосся і сяюча посмішка Ані.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Фото викликало справжній фурор в мережі і захоплені фанати засипали улюблену артистку компліментами, називаючи її королевою, дівою і нареченою.

Плаття вогонь!

Прикраса будь-якого заходу, на Вашому тлі всі зірки гаснуть!

Кращий наряд!!!

Красуня

Кароліночка, як завжди ви супер

Чудова діва

Принцеса

Чарівна

найкрасивіша

Розкішна

Прекрасна!

Плаття просто бомба!

Красуня! браво стилістам

Краща УКРАЇНОЧКА!!!! пишаюся, і рада що ти незвичайна!!!

Красуня

Саме краще плаття! Вам 20 Ну краща ж! Кайфуємо з вашої краси все

Вау! Яка ви красива ! Дуже крутий образ!

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, Ані Лорак викликала фурор в мережі молодою зовнішністю і стильним луком. Деякі фани відзначають, що розлучення пішло їй на користь.

Як ми раніше писали, Ані Лорак починає турбувати фанатів тим, що останнім часом досить часто викладає фото, на яких вона знаходиться в повній самоті. Відповідний пост співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram.