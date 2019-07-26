Ани Лорак сверкнула пышной грудью в полупрозрачном платье

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица показала эффектный образ с фестиваля в Баку

С 25 по 28 июля в столице Азербайджана Баку проходит международный музыкальный фестиваль "Жара", где выступят в том числе и некоторые украинские исполнители. В их числе и скандальная певица Ани Лорак. Ранее похудевшая артистка очаровала поклонников повседневным белоснежным образом, теперь же решила показать свой шикарный наряд для выхода на сцену.

На своей странице в Instagram Каролина опубликовала снимок в роскошном платье с пышной юбкой. Примечательно, что наряд сделан из полупрозрачной ткани и украшен белым кружевом, и через него прекрасно просматриваются очертания тела певицы.

Верхняя часть платья сделана в виде корсета, который выгодно подчеркнул и без того пышную грудь Лорак. Шлейки же эффектного наряда кокетливо приспущены на плечи. Дополнили образ массивные серьги, распущенные волосы и сверкающая улыбка Ани.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Фото вызвало настоящий фурор в сети и восхищенные фанаты засыпали любимую артистку комплиментами, называя ее королевой, дивой и невестой.

Платье огонь!

Украшение любого мероприятия, на Вашем фоне все "звезды" тухнут!

Лучший наряд!!!

Красотка

Каролиночка, как всегда вы супер

Восхитительная дива

Принцесса

Волшебная

Самая красивая

Роскошная

Прекрасна!

Платье просто бомба!

Красотка! браво стилистам

Лучшая УКРАИНОЧКА!!!! горжусь, и рада что ты необыкновенная!!!

Красавица

Самое лучшее платье! Вам 20. Ну лучшая же! Кайфуем с вашей красоты все

Вау! Какая вы красивая ! Очень крутой образ!

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком. Некоторые фаны отмечают, что развод пошел ей на пользу.

Как мы ранее писали, Ани Лорак начинает беспокоить фанатов тем, что в последнее время довольно часто выкладывает фото, на которых она находится в полном одиночестве. Соответствующий пост певица опубликовала в социальной сети Instagram.