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Ани Лорак сверкнула пышной грудью в полупрозрачном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.07.2019 - 09:48
Ани Лорак сверкнула пышной грудью в полупрозрачном платье
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица показала эффектный образ с фестиваля в Баку

С 25 по 28 июля в столице Азербайджана Баку проходит международный музыкальный фестиваль "Жара", где выступят в том числе и некоторые украинские исполнители. В их числе и скандальная певица Ани Лорак. Ранее похудевшая артистка очаровала поклонников повседневным белоснежным образом, теперь же решила показать свой шикарный наряд для выхода на сцену.

На своей странице в Instagram Каролина опубликовала снимок в роскошном платье с пышной юбкой. Примечательно, что наряд сделан из полупрозрачной ткани и украшен белым кружевом, и через него прекрасно просматриваются очертания тела певицы. 

Верхняя часть платья сделана в виде корсета, который выгодно подчеркнул и без того пышную грудь Лорак. Шлейки же эффектного наряда кокетливо приспущены на плечи. Дополнили образ массивные серьги, распущенные волосы и сверкающая улыбка Ани.

Ани Лорак сверкнула пышной грудью в полупрозрачном платье

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Фото вызвало настоящий фурор в сети и восхищенные фанаты засыпали любимую артистку комплиментами, называя ее королевой, дивой и невестой.

  • Платье огонь!
  • Украшение любого мероприятия, на Вашем фоне все "звезды" тухнут!
  • Лучший наряд!!!
  • Красотка
  • Каролиночка, как всегда вы супер
  • Восхитительная дива
  • Принцесса 
  • Волшебная 
  • Самая красивая 
  • Роскошная 
  • Прекрасна! 
  • Платье просто бомба!
  • Красотка! браво стилистам 
  • Лучшая УКРАИНОЧКА!!!! горжусь, и рада что ты необыкновенная!!!
  • Красавица 
  • Самое лучшее платье! Вам 20. Ну лучшая же! Кайфуем с вашей красоты все
  • Вау! Какая вы красивая ! Очень крутой образ!

Ани Лорак сверкнула пышной грудью в полупрозрачном платье

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком. Некоторые фаны отмечают, что развод пошел ей на пользу.

Как мы ранее писали, Ани Лорак начинает беспокоить фанатов тем, что в последнее время довольно часто выкладывает фото, на которых она находится в полном одиночестве. Соответствующий пост певица опубликовала в социальной сети Instagram.

Развод на пользу пошел: помолодевшая Ани Лорак удивила фанатов смелым образом "Вам точно 40?" Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком
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