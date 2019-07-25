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Розлучення на користь пішло: Ані Лорак здивувала фанатів сміливим образом

STYLERПерсони    25.07.2019 - 19:00
Розлучення на користь пішло: Ані Лорак здивувала фанатів сміливим образом
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак постала на знімку в білосніжному вбранні

Ані Лорак, яка є скандальною українською співачкою, знову дивує публіку. Виконавиця постала перед фанатами в новому, білосніжному образі. Артистка одягла штани з великими кишенями і обтягуючу майку. Як відомо, зараз опальна зірка планує виступити з концертом в Баку.

Шанувальники знаменитості відзначають, що вона дуже помолодшала, очевидно, що їй пішло на користь розлучення з чоловіком Муратом. Знімок Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Розлучення на користь пішло: Ані Лорак здивувала фанатів сміливим образомФото: Ані Лорак в новому образі (instagram.com/anilorak)

Шанувальники опальної співачки не скупляться на компліменти для неї.

  • Розлучення пішло на користь, помолодшала, покращала!!!
  • Яка красуня.
  • Красуня.
  • Ви ще молодшою за віком виглядаєте) як Бенджамін Баттон.
  • Чекаємо фотографії з Єгором. Ви неймовірно красиві

Розлучення на користь пішло: Ані Лорак здивувала фанатів сміливим образом

Розлучення на користь пішло: Ані Лорак здивувала фанатів сміливим образом

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Але деякі підписники цікавляться особистим життям співачки і запитують, коли ж вона покаже свого нового чоловіка.

  • Чекаємо фото з Лазарєвим.
  • Чекаємо фото з Лазарєвим ! І чим більше, тим краще.

 

Розлучення на користь пішло: Ані Лорак здивувала фанатів сміливим образом

Розлучення на користь пішло: Ані Лорак здивувала фанатів сміливим образом

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Також відзначимо, що фото отримало 34 тисячі лайків буквально за кілька годин.

Як ми раніше писали, Ані Лорак починає турбувати фанатів тим, що останнім часом досить часто викладає фото, на яких вона знаходиться в повній самоті. Відповідний пост співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який підкреслював її невигідні сторони.

Це проблема: самотня Ані Лорак не на жарт стурбувала фанатів Схожа на пацана: Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом
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