"Вам точно 40?" Ани Лорак викликала фурор в мережі молодою зовнішністю і стильним луком

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак позує на фото з довгим розпущеним волоссям

Ані Лорак останнім часом щось нечасто балує свою багатомільйонну армію шанувальників новими постами. Схоже, що українська виконавиця, яка активно будує кар'єру в Росії, з головою поринула у відпустку. Не так давно Лорак повідомляла, що знаходиться у Лос-Анджелесі, США. Однак поки що не зрозуміло, вирушила туди артистка з черговим виступом або просто на відпочинок. У будь-якому випадку, час від часу Кароліна ділиться з шанувальниками стильним натхненням.

Так, на своїй instagram-сторінці Лорак опублікувала нове фото. Знімок, по всій видимості, студійний. Окремої уваги заслуговує стильний образ співачки.

Лорак позує в широких білих штанях з високою талією. Штани декоровані масивними кишенями спереду, оборками в районі талії, а також довгим поясом.

Образ доповнює короткий топ з цупкої тканини бежевого відтінку. До речі, цього літа в тренді спортивні кроп-топи. При цьому саме з цупкої тканини. Так що образ Кароліни дуже актуальний в цьому сезоні.

До речі, на фото Лорак з довгим волоссям. Швидше за все, це перука. Так як на даний момент у Лорак коротка стрижка – каре.

Стильна Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка ніяк не прокоментувала свій знімок. Зате шанувальники Лорак поспішили це зробити за неї:

"Чомусь згадалася пісня "Мрій, мрій про мене мрій...." Напевно, тому що ви виглядаєте так, як ніби Вам 20"

"Дуже красива"

"Ідеальна"

"Довге волосся – кайф"

"Кароліна, яке фото! Шикарне! Вам дуже йде така довжина волосся! Діва!"

"Наскільки ж ви гарна"

"Дівчина, вам 18? Неймовірно красива"

"Вауууу, наскільки ти красива,у мене навіть слів немає"

"Вам дуже йдуть довге волосся! Кароліна, Ви дуже гарна! Швидше чекаємо на нові хіти і кліпи"

"Вааау! Що за красуня? Кароліш, а вам точно 40, може 18?"

Скріншот коментарів: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, раніше розпатлана Ані Лорак здивувала шанувальників новим образом. Співачка позує у повсякденному одязі. При цьому Лорак вибрала свій улюблений елемент гардеробу - прості блакитні джинси із завищеною талією.

Також раніше засмагла Ані Лорак підкорила стрункими формами на сонячному фото. Знімок якраз був зроблений в Лос-Анджелесі.