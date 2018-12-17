Захистить від раку і зміцнить здоров'я: який продукт потрібно їсти щодня

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Вчені розповіли, чому обов'язково варто включити в свій раціон горіхи

Експерти назвали продукт, щоденне вживання якого дозволить захистити організм від хвороб серця, а також уникнути раку і старечого недоумства - це волоські горіхи. Крім того, вони в цілому зміцнюють здоров'я за рахунок того, що помітно підвищують рівень протизапальних бактерій в кишечнику, стверджують американські вчені з Університету Луїзіани, повідомляє "Медикфорум".

Корисний ефект буде помітний, якщо з'їдати всього 14 волоських горіхів в день.

Це з'ясувалося завдяки експерименту на лабораторних щурах. Він показав, що горіхи сприяють зростанню "хороших" бактерій в кишечнику, що володіють протизапальними властивостями.



Крім того, у них дуже високий вміст жирних кислот Омега-3: у волоських горіхах їх міститься 2,5 г на одну унцію (28 г). Також у них дуже багато білка і харчових волокон.

Фото: unsplash.com

"Навіть невелика їх кількість підвищує рівень протизапальних бактерій. Наша кишкова флора пов'язана з багатьма аспектами здоров'я, включаючи старіння, артриту, депресії, злоякісні пухлини, хвороби серця", - заявили автори проекту.

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Відео: РБК-Україна