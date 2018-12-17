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Защитит от рака и слабоумия: какой продукт нужно есть ежедневно

Lite » Красота и Здоровье 17.12.2018 - 13:13
Защитит от рака и слабоумия: какой продукт нужно есть ежедневно
Иллюстративное фото (herbalsale)

Ученые рассказали, почему обязательно стоит включить эти орехи в свой рацион

Эксперты назвали продукт, ежедневное употребление которого позволит защитить организм от болезней сердца, а также избежать рака и старческого слабоумия - это грецкие орехи. Кроме того, они в целом укрепляют здоровье за счет того, что заметно повышают уровень противовоспалительных бактерий в кишечнике, утверждают американские ученые из Университета Луизианы, сообщает "Медикфорум".

Полезный эффект будет заметен, если съедать всего 14 грецких орехов в день. 

Это выяснилось благодаря эксперименту на лабораторных крысах. Он показал, что орехи способствуют росту "хороших" бактерий в кишечнике, обладающих противовоспалительными свойствами.

Кроме того, в них очень высокое содержание жирных кислот Омега-3: в грецких орехах их содержится 2,5 г на одну унцию (28 г). Также в них очень много белка и пищевых волокон.

Защитит от рака и слабоумия: какой продукт нужно есть ежедневноФото: unsplash.com

"Даже небольшое их количество повышает уровень противовоспалительных бактерий. Наша кишечная флора связана со многими аспектами здоровья, включая старение, артрит, депрессии, злокачественные опухоли и болезни сердца", - заявили авторы проекта.

Напомним, фитнес-тренер рассказала, что нужно есть после тренировки для красивых мышц. Ребекка Гаан объяснила, что после физических тренировок нужно обязательно поесть, чтобы начать процесс восстановления мышц. Самое оптимальное время для перекуса – через 30 минут после тренировки.

Мы также писали о том, что ученые рассказали, какой сок защищает от онкологии и старения.

Кстати, певица Злата Огневич назвала 5 продуктов, которые должны быть в рационе каждой женщины.

Видео: РБК-Украина

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