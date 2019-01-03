Yoga Skin: в мережі набирає популярність "божественний" тренд макіяжу 2019 (відео)

Колаж: LITE

Для створення такого незвичайного мейкапу багато часу не знадобиться

Yoga Skin — незвичайний тренд макіяжу, що перекочував з минулого в новий, 2019 рік. Блискуча, як у "богині", шкіра обличчя настільки сподобалася б'юті-блогерам у всьому світі, що вони одна за одною радили скористатися цим трендом під час створення святкового макіяжу. Давайте ж розберемося, що з себе представляє Yoga Skin і як його відтворити в домашніх умовах.

Що таке Yoga Skin?

Блиск шкіри при макіяжі Yoga Skin не повинен здаватися "нездоровим і жирним". Це "натуральне сяйво" (фото: instagram.com/hairdreams_uk)

Техніку макіяжу Yoga Skin вперше представила ще в листопаді 2018 року візажист з Британії Сара Хілл. Майстер обіцяє, що блискучий макіяж можна з легкістю зробити вдома всього за кілька хвилин. І правда, техніка дуже легка і швидка, не дивно, що вона швидко сподобалася блогерам і стала одним з провідних трендів макіяжу 2019.

Чому ж Yoga Skin відрізняється від інших схожих технік макіяжу, скажімо, техніки Glass Skin ("Скляна шкіра").

Якщо Glass Skin — це створення ідеального і буквально бездоганного кольору обличчя, яке немов покрите прозорою блискучою плівкою, то Yoga Skin передбачає максимально наближене до природного сяйво. Це соковита, свіжа шкіра зі здоровим блиском — як після занять йогою або будь-якого іншого тренування, коли через припливу крові шкіра немов світитися зсередини.

Техніка макаияжа Yoga Skin (фото: instagram.com/sarahillmakeup)

"Я назвала цей макіяж "Yoga Skin", тому що він імітує чудове сяйво, яке відчуває шкіра вашого обличчя, коли ви позаймалися йогою: соковите, вологе і супер зволожене. Завдання цієї техніки полягає не в приховування недоліків шкіри, а в створенні її зволоженої "новій версії", — пояснює візажист Сара Хілл.

Як зробити макіяж Yoga Skin?

Не переживайте, для цього вам не обов'язково займатися йогою (хоча задумайтеся про настільки корисне заняття).

Для початку нанесіть улюблений засіб по догляду за шкірою обличчя. Дайте йому кілька хвилин для закріплення. Далі нанесіть тонкий шар основного тонального крему, вирівнявши тим самим колір шкіри. Тепер можна приступити до створення Yoga Skin.

Покроковий урок створення Yoga Skin (відео: instagram.com/sarahillmakeup)

Створіть свій "тональний мікс": 60-70% тонального крему, 15% масла для обличчя, 10% — рідкий ілюмінатор або хайлайтер, 5% — хайлайтер з високою концентрацією перламутрового блиску. Якщо у вас суха шкіра, додайте в "тональний мікс" невелику кількість зволожуючого крему. Якщо ж у вас жирна шкіра обличчя, по-перше, використовуйте меншу кількість "тонального міксу", по-друге, додайте у цей мікс більше тонального крему. Масажними рухами втирайте отриману суміш у шкіру обличчя, шар за шаром. Дайте кожному шарові час, щоб вбратися і застигнути. І наносьте "тональний мікс" до тих пір, поки не залишитеся задоволені фінальним мерехтливим ефектом. Нанесіть рідкий або кремовий маскуючий засіб в ті місця, де відчуваєте "невпевненість". Для цього використовуйте пухнасту кисть для нанесення тіней — з її допомогою нанесений засіб буде виглядати більш природно. Можете нанести невелику кількість пудри на щоки і скули. Але пам'ятайте, що завдання Yoga Skin — надати вашоій шкірі натуральності. Тому з пудрою важливо не перестаратися. Насолоджуйтесь "божественним сяйвом" своєї шкіри.

Фото: instagram.com/shebysmd

Нагадаємо, раніше LITE ділився святковим макіяжем від візажиста і актора "Київ вдень і вночі" Олега Машукова. Б'юті-блогер показав топ-5 прикладів яскравого макіяжу.

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