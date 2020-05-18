Відновлення нігтів в домашніх умовах: процедури для зміцнення і зростання

Ці рецепти допоможуть при ламкості і розшарування нігтів і зміцнять їх
Не кожна дівчина може похвалитися красою своїх нігтів, особливо в міжсезонний період або після гель лаку: нігті стають ламкими, погано ростуть і деформуються. Якщо вам не вдалося вберегти їх від розшарувань і ламкості – варто вдатися до живильних масок, масажу і ванночок. Це дозволить домогтися гарних результатів. Б'юті-блогер Марина, яка раніше розповіла про порятунок для сухого волосся на Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася ефективними рецептами для порятунку нігтів.
Вона запропонувала найпопулярніші процедури всіх часів і народів, які й донині залишаються найбільш потужними і ефективними.
1. СОЛЬОВІ ВАННОЧКИ
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Столову ложку морської або звичайної (йодованої) солі потрібно розвести в склянці теплої води (37-40 градусів), вилити отриману рідину в піалу або тарілку середньої глибини і опустити туди кінчики пальців так, щоб нігті повністю занурилися в приготований розчин.
Тривалість процедури – 15-20 хвилин.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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2. ЛИМОННЕ ЗМІЦНЕННЯ
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Віджати сік лимона і помістити в ємність з лимоном кінчики пальців.
Можна просто втирати лимонний сік в ніготь, а можна прикладати часточки лимона до нігтьовим пластин.
Тривалість процедури 10 хвилин.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
3. МАСЛЯНЕ ЖИВЛЕННЯ
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Масло втирати в чистому вигляді в кутикулу і нігтьову пластину.
Візьміть будь-яке масло, яке вам підходить, можна збагатити склад і додати до масла масляні вітаміни А, Е і масажними рухами втирайте в сам ніготь, кутикулу і зону росту.
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Процедури слід виконувати в комплексі 1,2,3. При виконанні двох найважливіших умов регулярності та комплексному підході, ви дуже швидко повернете здоров'я своїх нігтиків і максимольно прискорите їх зростання!
Ілюстративне фото (pexels.com)
Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.
Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася домашніми рецептами догляду за обличчям, волоссям і тілом.
Автор: Марина Настевіч