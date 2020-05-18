Восстановление ногтей в домашних условиях: процедуры для укрепления и роста

Не каждая девушка может похвастаться красотой своих ногтей, особенно в межсезонный период или после гель лака: ногти становятся ломкими, плохо растут и деформируются. Если вам не удалось уберечь их от расслоений и ломкости – стоит прибегнуть к питательным маскам, массажу и ванночкам. Это позволит добиться хороших результатов. Бьюти-блогер Марина, которая ранее рассказала о спасении для сухих волос, на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась эффективными рецептами для спасения ногтей.



Она предложила самые популярные процедуры всех времен и народов, которые и по сей день остаются самыми мощными и эффективными.



1. СОЛЕВЫЕ ВАННОЧКИ

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Столовую ложку морской или обычной (йодированной) соли нужно развести в стакане теплой воды (37-40 градусов), вылить полученную жидкость в пиалу или тарелку средней глубины и опустить туда кончики пальцев так, чтобы ногти полностью погрузились в приготовленный раствор.



Длительность процедуры – 15-20 минут.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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2. ЛИМОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

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Отжать сок лимона и поместить в емкость с лимоном кончики пальцев.

Можно просто втирать лимонный сок в ноготь, а можно прикладывать дольки лимона к ногтевым пластинам.



Длительность процедуры: 10 минут.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. МАСЛЯНОЕ ПИТАНИЕ

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Масло втирать в чистом виде в кутикулу и ногтевую пластину.



Возьмите любое масло, которое вам подходит, можно обогатить состав и добавить к маслу масляные витамины А, Е и массажными движениями втирайте в сам ноготь, кутикулу и зону роста.

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Процедуры следует выполнять в комплексе 1,2,3. При выполнении двух важных условий – регулярности и комплексном подходе, вы очень быстро вернёте здоровье своих ноготков и максимольно ускорите их рост!



Иллюстративное фото (pexels.com)

Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, певица Настя Каменских поделилась домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом.