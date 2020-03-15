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Порятунок для сухого і ламкого волосся: рецепт ефективної маски

Lite » Краса 15.03.2020 - 08:38
Порятунок для сухого і ламкого волосся: рецепт ефективної маски
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Завдяки цій масці локони стануть м'якші, еластичніші, а коріння волосся — зміцняться

Дріжджі для волосся — це багате джерело вітамінів і мінералів, що володіє унікальними корисними властивостями. Завдяки своєму складу компоненти здатні сухому волоссю надати м'якість, тонкому — силу і обсяг, а жирним локонам повернути природну красу і свіжість. Б'юті-блогер Марина на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом маски, яка стане справжнім порятунком для сухого і ламкого волосся.

При регулярному застосуванні масок з дріжджів можна побачити суттєві зміни внутрішнього і зовнішнього стану волосся. Локони стануть м'якші, еластичніші, а коріння волосся — зміцняться. Головна користь процедури з використанням дріжджових масок — це активізація росту волосся, яка стане помітна вже після першого місяця лікування.

Корисний вплив на волосся досягається завдяки унікальному хімічному складу головного інгредієнта. Кожна речовина, що міститься в дріжджах, глибоко проникає в структуру волосків і виконує активні до відновлення дії.

Порятунок для сухого і ламкого волосся: рецепт ефективної маски

Ілюстративне фото (unsplash.com)


ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Живі дріжджі 20 - 25 гр.
  • Молоко 2 ст. л.
  • Мед 1 ч. л.
  • 1 яєчний жовток.
  • Реп'яхову олію 2 ч. л.

Порятунок для сухого і ламкого волосся: рецепт ефективної маски

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Дріжджі і мед залити теплим молоком, поставити в тепле місце на 20 хвилин, потім додати інші інгредієнти, перемішати до однорідного стану.
Маску нанести на корені волосся і всю довжину, голову утеплити, витримати 1 годину, змити теплою водою, потім вимити голову, звичним для вас способом.

Застосування: 2 рази на тиждень.
Курс: 1-2 місяці.

Порятунок для сухого і ламкого волосся: рецепт ефективної маски

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Комплекс вітамінів і мінералів, що містяться в дріжджовий масці, гарантує зміцнення волосяних цибулин, відновлення сухого, що січеться волосся і позбавлення від багатьох інших проблем, пов'язаних з погіршенням стану локонів.

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, раніше бьюти-блогер поділилася рецептом маски для обличчя, яка здатна замінити дорогу процедуру і подарувати результат не гірше ботулинотерапії - так званого "уколу краси".

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